Yücel Coşkun bizzat kendi duyurdu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atandım - Son Dakika

Yücel Coşkun bizzat kendi duyurdu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atandım

Son Güncelleme: 02.10.2023 17:40

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın yerine Yücel Coşkun atandı. Coşkun, söz konusu atama kararına ilişkin mesaj yayınlayarak, ''Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz.'' dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına Yücel Coşkun atandı. Coşkun, atama haberini sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

"VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

X hesabından paylaşımda bulunan Coşkun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le olan fotoğrafını kullanarak, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu zamana kadar emeği geçen bütün başkanlarımıza, yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah bizleri mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

COŞKUN YILDIRIM GÖREVDEN ALINMIŞTI

İYİ Parti'nin Yücel Coşkun'dan önceki İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım ve yönetimi ise 27 Eylül tarihinde görevden alınmıştı.

İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI YÜCEL COŞKUN KİMDİR?

1977'de İstanbul'da doğan Yücel Coşkun, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi BESYO (Spor Bilimleri Fakültesi), yüksek lisans eğitimini de Marmara Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. Coşkun, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İYİ Parti Kuruculular Kurulu üyesi olan Coşkun, İYİ Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, İstanbul İl Sekreterliği, 27. ve 28. Dönem Milletvekilliği Adaylığı görevlerinde bulundu. Aynı zamanda ticaret ve spor organizasyonları ile de ilgilenen Coşkun, evli ve 3 kız çocuğu babası.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yerel

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Son Dakika Yerel Yücel Coşkun bizzat kendi duyurdu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atandım - Son Dakika


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