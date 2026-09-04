İYİ Parti\'li Taş: Hiç kimse İmralı terörist başını Doğu ve Güneydoğu halkına kayyum atayamaz

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Sinop'ta partililerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmasında, "Türk milleti birbirine çimento gibi bağlanmış bir millettir. Hiç kimsenin de bunu ayırmaya gücü yetmeyecektir. Ama hiç kimse de İmralı terörist başını Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlara kayyum atayamaz" ifadelerini kullandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sinop'a gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İYİ Parti Sinop İl Başkanı Orhan Yavuz, parti yöneticileri ve üyeler tarafından karşılanan Taş, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuşmasına emeklilerin sorunlarına değinerek başlayan Taş, emeklilerin çalışma zorunda kaldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Emekliler maalesef nefes alamıyor. Emekliler maalesef çalışmak durumunda kalıyor. Emekliler maalesef, evlatların eline bakmak durumunda kalıyor. Emekliler maalesef para kazanıyor diyemiyoruz ya da maaş alıyor diyemiyoruz. Adeta onlara devlet tarafından sadaka veriliyor. Biz İYİ Parti olarak Meclis'te bunun mücadelesini verdik. Yani emekli maaşlarının en azından asgari ücrete fikslenmesi gerektiğini, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının ne kadar gerçeği yansıttığını bütün Türkiye Cumhuriyeti devleti biliyor. Zaten enflasyon bir nevi cebimizden maddi gücümüzün alınması anlamına gelirken bir de yanlış enflasyon bu maddi gücün, alım gücünün azalmasının etkisini daha da arttırıyor. Uzun lafın kısası enflasyon cebinizdeki paranın çalınmasıyken yanlış enflasyon o çalınma cebinize çalınan paranın miktarını arttırıyor. O yüzden maalesef emekliler, asgari ücretler ve sabit gelirler özellikle bundan tabii ki tüm Türk milleti etkileniyor ama bu kesim çok daha fazla etkileniyor."

"TÜRKİYE'DE GARİP BİR SÜREÇ BAŞLATILDI"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamada bulunan Taş, 2 yıl önce Türkiye'de garip bir sürecin başlatıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği üzere 40-50 yıldır zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti de millet de bununla mücadele ediyordu. Ama 2 yıl önce hepimizin bildiği üzere Türkiye'de garip bir süreç başlatıldı. Bu süreçte hiç olmayacak bir kapıdan olabilecek bir ağızdan bence başlatıldı. Ne dendi? Terörist başı canisi gelsin bu mecliste konuşsun diye bir süreç başlatıldı. Bu olacak iş değil. Bundan sonra zaten konuşulacak laf yok bizce. Çünkü bu Meclis'e çağırdığınız adam Türk ceza mahkemeleri tarafından yargılanmış, idama mahkum edilmiş. Sonra Türkiye'de bunu Meclis'e çağıran kişi tarafından idam kaldırıldı. İdamı olamadı ve ağırlaştırılmış, müebbet hapse mahkum edilmiş bir adam meclise nasıl geliyor? Bunun hiçbir açıklaması yok. Nasıl bu adam affedildi mi? Affedilecek mi? İşlediği bütün suçlar yok mu sayıldı da bu adam elini kolunu sallayarak Meclis'e geliyor? Sinop'ta mı yaşıyor da otobüse binip uçağa binip Meclis'e gelecek? Bunu anlamak mümkün değil.

"TÜRKİYE'DE PROBLEMLER ÇOK"

Türkiye'de problemler çok. Derya olmuş. O kadar çok problem var ki ama bu ne bir bölgeye ait ne bir etnik gruba ait ne de bir şehre ait. Bu Türkiye'nin ve 86 milyonun ortak problemidir. Bu da ortak zeminde çözülmesi gerekir. Türk milleti birbirine çimento gibi bağlanmış bir millettir. Hiç kimsenin de bunu ayırmaya gücü yetmeyecektir. Ama hiç kimse de İmralı terörist başını Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlara kayyum atayamaz."