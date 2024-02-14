İYİ Parti lideri Akşener, gözyaşlarına hakim olamadı
ANKARA - Erzincan'da yaşanan maden kazasına değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aytekin Ataş'ın seslendirdiği "Var Git Ölüm" şarkısını açarak Meclis kürsüsünde ağladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda konuştu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Ben Kürt-Alevi birini cumhurbaşkanı seçtirir miyim" ifadelerini kullandığı iddialarına yanıt veren Akşener, söz konusu ifadeleri reddetti. Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:
"Gazeteci kılıklı bir hanım hem yazdı hem haber haline geldi Halk Tv'de. Ben bir bakana, eski bir AK Partili milletvekiline demişim ki 'Kemal Bey'i Alevi ve Kürt olduğu için', kaldı ki Kemal Bey'in ailesi Horasan'dan geliyor, 'Onu cumhurbaşkanı adayı yapmayacağım' demişim. Orada hangi kavga vardı; Kemal Bey'in dostlarının tasfiye olduğu kavgası vardı. Benimle perdelemeye çalıştılar. Kendi partilerinin iç meselesinin bize yansıtılması olarak görmüyorum, budur ama daha endişe verici bir problem olarak görüyorum. O hanımı mahkemeye verdim, gereğini yapacağız. Sonra önemli kişileri aradım bu nedir diye. İsimler ortaya çıktı, izinlerini almadığım için söylemiyorum ama söyleyebilirim. Eski bakan denilen arkadaşımızı aradım, çünkü isim verildi. Aradım, benim saygı duyduğum bir isim, beni ziyarete gelmişti, hakikaten de sormuştu ve Alevilik üzerinden bir soru sormuştu, iki yıl oldu. Ben de kendisine demiştim ki tam tersine 'Alevilik benim için artı değerdir.' Bu ülkenin cumhurbaşkanının Alevi olması, bu ülkenin yarın problem noktalarından birinin ortadan kalkmasına sebep olur. O hanım bu bakanı aramış demiş ki 'Meral hanım bana bunu söyledi.' Sonra bir AK Parti milletvekilinden bahsedildi, onu da 20 yıldır tanırım, Alevi bir arkadaşımızdır. Aynen kelimeleri ile söylüyorum, 'Abla, benim karşımda sen bir Alevi'yi, bir Kürt'ü cumhurbaşkanı yapmayacağım dediğin takdirde o kapıyı çarpar giderim. Biz senle sarılarak ayrıldık.' Şimdi bunları şunun için anlattım; Türkiye'de bir dümen dönüyor. Bu dümenin merkezi ben olmayacağım. Burada başka bir dümen var, bu dümenin ne olduğunu ortaya çıkaracağım. Bu da benim sözüm olsun."
Akşener gözyaşına hakim olamadı
Meral Akşener, konuşmasının son bölümünde Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasına da değindi. "1607'de doğmuş, 1679'da ölmüş Karacaoğlan. O gün ölümü yazmış, ölüme sebep olanlara sitem etmiş. Bugün Karacaoğlan'ı dinleteceğim size" diyen Akşener, partililere Karacaoğlan'ın "Var Git Ölüm" şiirini dinletti. Akşener, Aytekin Ataş'ın seslendirdiği "Var Git Ölüm" şarkısını açarak, Meclis kürsüsünde hıçkırarak ağlamaya başladı. Akşener, "Niçin hep garipler kaçamıyor? Niçin hep fakirler kaçamıyor? Niçin hep haksızlık bunlara oluyor. 1607, 1679, 2024, ant olsun, şart olsun bunları değiştireceğiz" dedi.
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