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İYİ Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçim Beyannamesi ve Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

İYİ Parti lideri Akşener:

"Yabancı harflerle tabela açılmasının önüne geçeceğiz"

"KYK borçlarını belediye olarak biz ödeyeceğiz"

"Milli göç doktrini"

"Emeklimizin gelirine destekler sunacağız"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kent estetiğini koruyacağız hem de yabancı harflerle tabela açılmasının önüne geçeceğiz. Bu kurala uymayan mevcut tabelaları da kaldıracağız" dedi.

İYİ Partinin 31 Mart 2024 Yerel Seçim Beyannamesi ve Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı Ankara ATO Congresium Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda depreme dayanıklı kentler oluşturulması, gençlerin ve kadınların yerel yönetimlerde daha çok söz alacağına vurgu yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada, "İYİ Parti olarak şehirlerimizdeki yoksullukla mücadelemizin odağına gençleri, çocukları, kadınları ve emeklileri alıyoruz. Bu çerçevede hiçbir gencin barınma sorunu yaşamaması için yönettiğimiz belediyelerde erişilebilir, güvenli ve sağlam yurt imkanları sunacağız" ifadesini kullandı.

"KYK borçlarını belediye olarak biz ödeyeceğiz"

KYK borcu olan gençler için vaatlerini sıralayan Akşener, "Hiçbir gencin KYK borcu derdinin düşmemesi için yönettiğimiz belediyelerde sosyal sorumluluk projelerine katılan gençlerimizin KYK borçlarını belediye olarak biz ödeyeceğiz. Yönettiğimiz belediyelerde, okullarda sabah ve öğlen olmak üzere iki öğün ücretsiz yemek imkanı sunacağız. Üstelik bu yemekleri de şehirlerimizdeki kadın girişimcilerini ve kooperatifler aracılığıyla temin edecek kadınların şehir ekonomisine süratle dahil olmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Emeklimizin gelirine destekler sunacağız"

Kadına şiddetin önlenmesi noktasında İYİ Partili belediyelerin önemli uygulamalara gideceğine dikkati çeken Akşener, "Yönettiğimiz belediyelerde kuracağımız kadın destek merkezleriyle gece veya gündüz fark etmeksizin her konuda yanlarında olacağız ve elbette yoksullukla mücadelede emeklilerimizi de yalnız bırakmayacağız. Biz hiç değilse bir nefes alabilmeleri için yönettiğimiz belediyelerde her emeklimizin gelirine destekler sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Milli göç doktrini"

Türkiye'de göçmen problemi olduğunu kaydeden Akşener, "Aziz milletim Türkiye artık ne yazık ki bir sığınmacı cenneti. Sokaklarımız, sığınmacıların esiri olmuş durumda. Nereden geldikleri ve ne zaman gidecekleri belli olmayan bir kaçak ve sığınmacı istilasıyla karşı karşıyayız. Bu nedenle İYİ Parti olarak sığınmacı sorununa karşı ortaya koyduğumuz milli göç doktrinimizi hayata geçirmek için ilk adımı belediyelerimizde atacağız" açıklamasında bulundu.

"Yabancı harflerle tabela açılmasının önüne geçeceğiz"

İYİ Partili belediyelerde tabela standartları oluşturacaklarını anlatan Akşener, "Kent estetiğini koruyacağız hem de yabancı harflerle tabela açılmasının önüne geçeceğiz. Bu kurala uymayan mevcut tabelaları da kaldıracağız" kaydetti.

Öte yandan, Akşener, partisinin 81 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı.