İYİ Partili Yılmaz Kahramanmaraş\'ta \'Terörsüz Türkiye\' paketine ihanet dedi

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, "'Terörsüz Türkiye' dedikleri bir paket var. Biz o çok güzel paketlenmiş paketin kurdelesini, ambalajını açtığımızda bir ihanet karanlığıyla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Kahramanmaraş'a ziyarette bulundu. Kahramanmaraş'ın Milli Mücadele'deki yerine dikkati çeken Yılmaz, kentin Türk tarihi, siyaseti ve edebiyatı açısından önemli isimler yetiştirdiğini belirterek, "Bugün Kahramanmaraş'tayız. Yiğidin harman olduğu yerdeyiz. Türkiye için, Türk vatanı için, Türk milleti için sembolik önemi çok yüksek olan bir yerdeyiz. Milli Mücadele'de işgalcilere meydan okuyan, onları buradan kovan hakiki manada kahraman bir şehrimizdeyiz" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirme yapan Yılmaz, "Bizim 'ihanet yasası' dediğimiz ama iktidardaki arkadaşların 'Terörsüz Türkiye' dedikleri bir paket var. Biz o çok güzel paketlenmiş paketin kurdelesini, ambalajını açtığımızda bir ihanet karanlığıyla karşı karşıya kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın 8 milletvekilinin süreçle ilgili yasaya "evet" dediğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Bütün memleket bilir ki Kahramanmaraşlılar vatanseverlikleriyle, memleket için yaptıkları fedakarlıklarla bilinirler. Şimdi bu 8 Kahramanmaraş milletvekili Kahramanmaraşlıların arasında başları dik bir şekilde dolaşabiliyorlar mı? Kahramanmaraşlıların sofrasına ar etmeden oturabiliyorlar mı, oturduklarında bu Maraş'ın ekmeği, tarhanası boğazlarından kolaylıkla geçebiliyor mu? Milletvekili arkadaşlarımız 'Biz son derece rahatız' diyorlarsa, kütüklerini Kahramanmaraş'tan başka şehirlere aldırmalarını tavsiye ederim. Ancak hiçbir şehrimize de bu kararı veren milletvekillerini yakıştıramayacağımı ifade etmek isterim."

"ALTILI MASA TECRÜBESİ BİZE İKİYLE İKİNİN HER ZAMAN DÖRT ETMEDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Muhalefet partileri arasındaki olası ittifak tartışmalarına da değinen Yılmaz, geçmiş seçimlerdeki "altılı masa" deneyiminin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "İttifaka dair bir tecrübeye sahibiz. Altılı masa bir tecrübedir ve aklı başında insanlar tecrübeden faydalanırlar. Hatta yaşanan hadiselerde kötü bir şey varsa ibret alırlar" dedi.

Siyasi ittifaklarda partilerin oy oranlarının matematiksel olarak doğrudan toplanamayacağını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Altılı masa tecrübesi bize şunu göstermiştir ki siyasette ittifaklar söz konusu olduğunda ikiyle ikiyi topladığınızda dört etmeyebiliyor. Üç edebiliyor, sinerji oluşursa yedi, sekiz de edebiliyor. Altılı masa hikayesi üç ettiği bir hikayedir. Dört etseydi zaten seçim kazanılıyordu. Dolayısıyla bu tip organizasyonlarda halkın duygu ve düşüncelerinin çok ön planda tutulması, süreçlerin şeffaf şekilde milletimizle paylaşılması lazım."

İYİ Parti'nin ittifak konusundaki temel ölçütünü "milli devlet çatısı" olarak tanımlayan Yılmaz, "Bizim kırmızı çizgimiz var ama kırmızı çizgi deyince vatandaşlarımız bunun bizi daraltıcı bir çizgi olduğunu zannetmesin. Bizim kırmızı çizgimiz milli devlet çatısıdır. Bu milli devlet çatısından daha kapsayıcı bu topraklarda hiçbir çatı yoktur. Biz herkesi bu çatının altına davet ediyoruz. Milli devlet çatısı altına gelenlerle Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapabileceğimize ilişkin kanaatimizi ifade ediyoruz" dedi.

Hüseyin Raşit Yılmaz, "Milli devletten yanayız, Cumhuriyet'ten yanayız, Atatürk'ten yanayız" denilmesinin yeterli olmadığını belirterek, "Bunları sağlanmış kabul etmeyiz, bunlar sözdür. Biz sadece söze bakmayız, işe de bakarız. Bizim için önemli olan Cumhuriyet'ten yana mı, Türkiye'den yana mı, milli devletten yana mı? Bu bizim esas kardeşlik meselemizdir. Türk milletinin tarihteki en büyük kazanımından vazgeçmeyeceğiz. Elimizdekileri kimseye vermeyeceğiz. Bu kazanımları savaş meydanlarında, millet iradesiyle kazandık" diye konuştu.