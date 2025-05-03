İyiliğe Dönüştür Projesi: Camilerde Temizlik ve Tadilat - Son Dakika
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İyiliğe Dönüştür Projesi: Camilerde Temizlik ve Tadilat

İyiliğe Dönüştür Projesi: Camilerde Temizlik ve Tadilat

Afyonkarahisar'da mahalle Camileri için temizlik ve tadilat çalışmaları gönüllü destekle gerçekleştirildi.

03.05.2025 10:44
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Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamlığı himayesinde yürütülen "Ekibini Kur, İyiliğe Dönüştür" projesi ile ilçedeki camilerde çevre temizliği ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Din görevlilerinin öncülüğünde ve gönüllü vatandaşların desteğiyle hayata geçirilen proje, hem dayanışma kültürünü güçlendirdi hem de ibadethanelerin bakım ve düzenlenmesine katkı sağladı. Camilerde yapılan çalışmalar çerçevesinde; temizlik, boya, küçük çaplı onarımlar ve çevre düzenlemeleri titizlikle tamamlandı. Projeye destek veren tüm gönüllülere teşekkür eden yetkililer, bu tür gönüllü girişimlerin ilçede yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. İlçede birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren çalışma, vatandaşlardan da büyük takdir topladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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