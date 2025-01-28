İyilik Gemisi Gazze'ye Yola Çıkıyor - Son Dakika
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Yerel

İyilik Gemisi Gazze'ye Yola Çıkıyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 871 ton insani yardım taşıyan 'İyilik Gemisi'nin Gazze'ye yola çıktığını duyurdu.

28.01.2025 10:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 871 ton insani yardım malzemesi yüklü 'İyilik Gemisi'nin Filistin'in Gazze kentine doğru yola çıktığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığımız 'İyilik Gemisi' yola çıktı. İnsani yardım gemimiz; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 adet wc/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere, toplam 871 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak. Dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların yanında olmaya, aziz milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İyilik Gemisi Gazze'ye Yola Çıkıyor - Son Dakika

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