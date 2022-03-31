İyilik Gemisi, Lübnan'a gitmek için yola çıkıyor - Son Dakika
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İyilik Gemisi, Lübnan'a gitmek için yola çıkıyor

31.03.2022 18:10
İyilik Gemisi, Lübnan'a gitmek için yola çıkıyor

Türkiye, 2022 yılında Afganistan, Filistin, Ukrayna, Bangladeş ve İdlib'le birlikte Lübnan halkının da yanında olmak için hazırladığı İyilik Gemisi, Lübnan'a gitmek için yola çıkıyor.

Türkiye, 2022 yılında Afganistan, Filistin, Ukrayna, Bangladeş ve İdlib'le birlikte Lübnan halkının da yanında olmak için hazırladığı İyilik Gemisi, Lübnan'a gitmek için yola çıkıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan nüfusunun büyük çoğunluğu yoksulluk sınırında, özellikle 2 yaş altı bebekler gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan Lübnan İyilik Seferberliği kapsamında, AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan ve toplam 524 ton bebek sütü ve gıda malzemesi içeren ilk insani yardım gemisi, 18 Mart 2022 tarihinde Mersin'den yola çıkmıştı. 21 Mart 2022 tarihinde Lübnan'ın Trablusşam kentindeki limana varan gemideki gıda malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bölgede devam eden insani ihtiyaçlara kayıtsız kalmayan sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle toplanan yardım malzemelerini Lübnan'a ulaştıracak olan yeni İyilik Gemisi, 1 Nisan 2022 Cuma günü yola çıkıyor.

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen 19 sivil toplum kuruluşu (Türk Kızılay, Beşir Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İDDEF Derneği, İyilik Derneği, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, KIYAMDER Yardımlaşma Derneği, HAYDER Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Verenel Derneği, Fetih İnsani Yardım Vakfı, For Children Smile Derneği, ANDA Derneği, SİYAH Samsun İnsani Yardım Hareketi) ve vatandaşların da desteğiyle Lübnan'a insani yardım ulaştıracak olan İyilik Gemisi hazır duruma getirildi. 960 ton gıda malzemesi ve un yardımı içeren 58 tırı taşıyan İyilik Gemisi, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun teşrifleriyle Mersin Taşucu Limanı'ndan uğurlanacak. - ANKARA

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Mersin, Lübnan, İdlib, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İyilik Gemisi, Lübnan'a gitmek için yola çıkıyor - Son Dakika


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