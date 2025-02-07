İZAZDER, Türkiye-Azerbaycan İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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İZAZDER, Türkiye-Azerbaycan İşbirliğini Güçlendiriyor

İZAZDER, Türkiye-Azerbaycan İşbirliğini Güçlendiriyor

İZAZDER, İzmir'de düzenlediği toplantıda Türkiye ve Azerbaycan iş insanlarını bir araya getirdi.

07.02.2025 11:20
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İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER), Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaretin güçlendirilmesi amacıyla İzmir'de düzenledikleri "Azerbaycan Gönüllüleri İş Dünyasıyla Bir Araya Geliyor" temalı toplantıda, iki kardeş ülkenin iş insanlarını buluşturdu.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla düzenlenem programa çok sayıda iş insanı katıldı. Katılımcılar, B2B görüşmelerde bulunarak yeni işbirlikleri için fırsatları değerlendirdi.

Toplantının açılışında konuşan İZAZDER Başkanı Perviz Altay, İzmir'de yaşayan Azerbaycan kökenlileri aynı çatı altında buluşturmak ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel işbirliğini pekiştirmek için kurdukları derneklerine ilginin sürekli artığını belirtti. İZAZDER'in bugüne kadar çok sayıda kültürel etkinlik düzenlediğini ifade eden Altay, "Çok güzel bir sinerji yakaladık. 'İki Devlet, Tek Millet' sloganına uygun işlere imza attığımız için gururluyuz. Bugün bu birlikteliğimizi ticari alana taşıyoruz" dedi. İzmir ve çevre illerden gelen iş insanlarına teşekkür eden Altay, organizasyonu düzenleyen Türkiye-Azerbaycan İş Geliştirme Komitesi Başkanı Tamer Öztürk'e de çabaları için minnettar olduklarını da dile getirdi.

Kardeş ülkeler arasında yeni ekonomik fırsatlar

İZAZDER Türkiye-Azerbaycan İş Geliştirme Komitesi Başkanı Tamer Öztürk de konuşmasında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerini, ticaret alanında daha da derinleştirmek için bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi. Öztürk, "Derneğimiz, kültürel çalışmalara imza attığı gibi, ekonomik alanda da faaliyetler yürütmek için komitemizi kurdu. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz organizasyon, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınabileceğini gösteriyor. Bu etkinlikten aldığımız güçle yeni organizasyonlar için ilham bulduk" dedi.

Ticaretin geleceği için kritik sektörler ve stratejiler

Toplantıda konuşan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Vedat Pazarlıoğlu, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaretin artırılması için kritik fırsatlara dikkat çekti. Prof. Dr. Pazarlıoğlu, "İki ülke arasında ticaretin hızlandırılması, bölgesel ekonomik büyüme için büyük bir fırsat sunuyor. Enerji, inşaat, lojistik ve teknoloji gibi sektörlerde önemli işbirlikleri oluşabilir. Ticaret engellerinin azaltılması ve karşılıklı ticaretin hızlanması, bu fırsatları daha da artıracaktır. Prof. Dr. Pazarlıoğlu sunumunda Uluslararası ticarette dikkat edilmesi gereken konuları katılımcılar örneklerle anlattı." diye konuştu.

Yeni işbirlikleri için verimli B2B görüşmeleri

Prof. Dr. Pazarlıoğlu'nun konuşmasının ardından katılımcılar B2B (Business-to-Business) görüşmeleri yaparak işbirliği fırsatlarını tartıştı. Görüşmelerde, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticaretin potansiyelini daha da artıracak stratejiler ele alındı.

Gelecekteki etkinlikler için umut verici yorumlar

Toplantı sonunda İZAZDER Başkanı Perviz Altay, etkinliğin oldukça verimli geçtiğini ve B2B görüşmelerin katılımcılara somut işbirlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Altay, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, bu tür organizasyonların Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Ekonomi, Türkiye, Finans, Yerel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İZAZDER, Türkiye-Azerbaycan İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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