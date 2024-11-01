İzci Öğrencilerden Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzci Öğrencilerden Ziyaret

İzci Öğrencilerden Ziyaret

Ömer Duygun İlkokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü ile izcilik üzerine sohbet etti.

01.11.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Duygun İlkokulu Yavru Kurt İzci Ünitesi öğrencileri, Okul Müdürü Ruhi Akpınar ile birlikte Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

Erzurum - Yakutiye Ömer Duygun İlkokulu Müdürü Ruhi Akpınar, Müdür Yardımcısı Yavuz Kaya ve İzci Lideri Yasin Kalaycıoğlu ile Yavru Kurt İzci Ünitesi öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti. Oldukça neşeli geçen ziyarette Okul Müdürü Akpınar Faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İzciliğe büyük bir önem verdiklerinin altını çizen Akpınar, "Yavru Kurt İzcilik Ünitesi'nde geleceğin izcilerini ve izci liderlerini yetiştirdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve geleceğin izcilerine teşekkür eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kendisinin de bir izci olduğunu belirterek, öğrencilik yıllarında izci olarak katıldığı faaliyetleri ve anılarını öğrencilerle paylaştı.

Çakmur, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapacakları projeler sayesinde izciliğe ilgiyi daha da artıracaklarını ifade ederek, "Milli Eğitim Müdürlüğü bizim en büyük paydaşlarımızdan biri. İzcilik sporu da ilkokul sıralarında başlar. Geleceğin izcilerini ve izci liderlerini yetiştirmek hepimizin görevi. Doğada çadırda yatmayan izci olamaz. İnşallah sizlerde doğada kamp kuran ve çadırda yaşayan izciler olursunuz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Gençlik, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzci Öğrencilerden Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:15:40. #1.12#
SON DAKİKA: İzci Öğrencilerden Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.