İzcilerden SMA Hastası Esmanur\'a Destek

Erzurum Nenehatun Spor Kulübü İzcileri, iftarlarını SMA hastası Esmanur ve ailesiyle birlikte açtılar, onlara moral aşıladılar.

Nenehatun Spor Kulübü Lideri Fatih Yakışan ile gönüllü izciler Firdevs Nur Akşit, Gizem Sude Peşmen, Fatma Düzgün, Damla Kara ve Esranur Acar, Erzurum'un ilk sma tip1 hastalarından biri olan Esmanur'u evinde ziyaret ederek moral verdiler.

İzciler "her gün iyilik yapmak" felsefesiyle hareket ederek Ramazan ayında zor durumda olan aileyi liderlerle ziyaretti. Esranur'a büyük moral kaynağı olan izciler; onunla beraber resimler çizip oyunlar oynayarak hoşça zaman geçirdiler. İzciler herkesi Esranur'un ilaçlarının karşılanması için desteğe çağırdı

Bu arada baba Mustafa Acar, kızının ilaç hakkını kaybetmemesi için son 2 kiloyu almaması gerektiğini ifade ederek, "Kızım henüz 7 yaşında. Kendisinden 2 yaş büyük abisi var, ona bakıp üzülüyor. Dışarı çıkamadığı için. Esranur okula gitmeyi ve yürümeyi çok istiyor, kardaki ayak izlerini merak ediyor. Herkesi kızımıza destek olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM