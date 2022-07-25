İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı

25.07.2022 06:22
İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı

Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda izinsiz doğa gezisine çıktıktan sonra mahsur kalan 15 kişi jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı

Aralarında savcı ve hakimlerin de bulunduğu 15 kişiyi AFAD, UMKE ve jandarma kurtardı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda izinsiz doğa gezisine çıktıktan sonra mahsur kalan 15 kişi jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. 9 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarılan gezi ekibinin içerisindekilerin çoğunluğunun hakim ve savcılardan oluştuğu öğrenildi.

Olay Şimşir Deresi Aslandibi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Karabük'e gelen 15 kişilik ekip Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda gezi düzenledi. Aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu ekip kanyon istikametine yürüyüşe başladıktan bir süre sonra indikleri bölgede mahsur kaldı. Gruptan bir kişi bulunduğu bölgeden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin çalışmaları sonucunda ilk önce 6 kişi, daha sonra 9 kişi olmak üzere 15 kişi, 9 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Kurtulmaya çalıştığı yerden düşerek yaralanan kadın hakim sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurtarma çalışmalarını beraberindeki Kaymakam Yasin Erdem, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ile takip etti.

Gürel, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan sel felaketi sonrası derelerde bir kısım heyelanlar oluştuğunu belirterek, "15 Haziran itibarıyla bölgemizde orman sahasına girmek yasaklandı. Buna rağmen bizden habersiz bir grup Şeker Kanyonu içerisine yürüyüş yapmak istemişler ama çevredeki bir kısım engellerden dolayı geri dönememişler" dedi.

Olayın haber edilmesinin ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktaran Gürel, "Kurtarma çalışmaları devam etti. Şu an itibarıyla 6 arkadaşımız kurtarıldı. Diğer arkadaşların da kısa bir süre sonra gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Gürel, kanyonlara girmeden önce Kaymakamlıktan izin almaları gerektiğini ve yanlarında bir rehber bulundurmaları gerektiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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