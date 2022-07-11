İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı

ABD'nin California eyaletindeki San Diego kentindeki bir plajda güneşlenerek denize giren halk, 2 deniz aslanı ile karşılaştı.

İZLEME REKORLARI KIRDI

Sosyal medyada 8 milyon kez izlenen ve 1 milyon beğeni alan görüntüde, plaja gelen 2 deniz aslanının çevredekileri kovaladığı görüldü.

"KOVALAMACAYI İZLEMEK GERÇEKTEN KOMİKTİ"

O anları kayıt altına alan bir kişi ise, "Olayı kayda almaya başladım çünkü benim için turistlerin deniz aslanları tarafından kovalanmasını izlemek gerçekten komikti" dedi. İnsanlara zarar vermeyen 2 deniz aslanı daha sonra denize girerek bölgeden uzaklaştı.