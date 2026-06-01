İzmir Adliyesi\'nde Bayramlaşma Töreni

İzmir Adliyesi'nde gelenekselleşen bayramlaşma töreni, adliye protokolü ile çalışanları bir araya getirdi. Adliye sarayının protokol alanı bahçesinde düzenlenen anlamlı programa; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Komisyonu Başkanı, Komisyon Üyesi, başsavcıvekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve çok sayıda adliye personeli katıldı.

Oldukça samimi ve sıcak bir atmosferde geçen programda, yargı mensupları ve adliye çalışanları birbirleriyle bayramlaşarak iyi dileklerini paylaştı. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği bayramlaşma töreni, katılımcıların güne dair toplu anı fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - İZMİR