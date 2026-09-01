İzmir Adliyesi'nde yeni adli yıl törenle açıldı: Başsavcı Yeldan Halkapınar, havalimanı ve etkinlik bürosu projelerini duyurdu - Son Dakika
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İzmir Adliyesi'nde yeni adli yıl törenle açıldı: Başsavcı Yeldan Halkapınar, havalimanı ve etkinlik bürosu projelerini duyurdu

İzmir Adliyesi\'nde yeni adli yıl törenle açıldı: Başsavcı Yeldan Halkapınar, havalimanı ve etkinlik bürosu projelerini duyurdu
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İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törenle yeni adli yıl açılışı yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, adalet hizmetlerinde hız ve kaliteyi artıracak üç önemli projeyi açıkladı: Halkapınar Ek Hizmet Binası, Adnan Menderes Havalimanı Adliye Birimi ve Yargının Etkinliği Bürosu. Yeldan, bu projelerle İzmir'i adalet hizmetlerinde Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri yapmayı hedeflediklerini söyledi.

İzmir Adliyesi protokol alanında yargı mensupları, avukatlar ve adliye personelinin katılımıyla düzenlenen törenle yeni adli yılın açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kentteki adalet hizmetlerinin hızını ve kalitesini artıracak yeni projeleri açıkladı.

İzmir Adliyesi protokol alanında yeni adli yıl açılışı dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi. Düzenlenen programa; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert, Komisyon Üyesi, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları, İzmir Barosu temsilcileri, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından program, kokteyl ile sürdü.

"Temel önceliğimiz adaleti eşit ve güvenilir şekilde ulaştırmak"

Yeni adli yılın açılışı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yeni dönemde adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirilmesine yönelik hedef ve projelerini paylaştı. Yeni adli yılda da temel önceliklerinin adaleti tüm vatandaşlara hızlı, etkin, eşit ve güvenilir bir şekilde ulaştırmak olduğunu vurgulayan Başsavcı Yeldan, "Hukukun üstünlüğünden ve adalet anlayışımızdan taviz vermeden, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve olumsuzlukla, başta faili meçhul olayların aydınlatılması olmak üzere, büyük bir kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Üç önemli proje hayata geçiriliyor

Vatandaşların yargıya duyduğu güveni pekiştirmek, adalete erişimi kolaylaştırmak ve hizmet niteliğini artırmak amacıyla yeni adli yılda kritik projelerin uygulanacağını belirten Yeldan, şu açıklamalarda bulundu: "Bu kapsamda Halkapınar Ek Hizmet Binamızın faaliyete geçmesiyle birlikte adli hizmetlerin fiziki kapasitesini ve erişilebilirliğini artıracağız. Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı Adliye Birimi ile adli hizmetleri ihtiyaç duyulan noktaya taşıyarak hızlı ve etkin müdahale imkanını güçlendireceğiz. Adliyemiz bünyesinde faaliyete geçecek Yargının Etkinliği Bürosu ile de yargı süreçlerinin daha etkin, verimli ve koordineli yürütülmesine katkı sağlayacağız."

"İzmir'i Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri yapacağız"

Fiziki ve teknolojik altyapıyı güçlendiren, vatandaş odaklı hizmet anlayışını ileriye taşıyan bu çalışmalarla İzmir'i adalet hizmetlerinde Türkiye'nin en modern ve öncü şehirlerinden biri haline getirme hedeflerini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Yeldan, "Tüm yargı mensuplarımız, avukatlarımız ve adliye çalışanlarımızla birlikte; gecikmeyen, güven veren ve herkes için erişilebilir bir adalet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize, kentimiz İzmir'imize, avukatlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Adliyesi'nde yeni adli yıl törenle açıldı: Başsavcı Yeldan Halkapınar, havalimanı ve etkinlik bürosu projelerini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Adliyesi'nde yeni adli yıl törenle açıldı: Başsavcı Yeldan Halkapınar, havalimanı ve etkinlik bürosu projelerini duyurdu - Son Dakika
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