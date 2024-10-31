İzmir Barosu'ndan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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Yerel

İzmir Barosu'ndan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki

İzmir Barosu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, muhalif belediye başkanlarına yönelik hukuk dışı tutumların kabul edilemeyeceğini belirtti ve halk iradesinin yok sayılmaması gerektiğini vurguladı.

31.10.2024 10:35  Güncelleme: 11:36
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(İZMİR)- İzmir Barosu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin "Siyasi iktidarın seçilmiş muhalif belediye başkanlarına yönelik hukuk dışı tutumu, çeşitli suçlamalara dayanarak keyfi şekilde başkanlık makamlarına kayyum ataması halk iradesinin esaret altına alınması, yok sayılması anlamına gelir. Bu keyfiyeti ve hukuksuzluğu kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

İzmir Barosu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Halkın iradesine saygı duyun, yargıyı siyasallaştırmayın" denilen açıklama şöyle:

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul, Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer sabahın erken saatlerinde keyfi bir şekilde evinden gözaltına alınmıştır. Belediye binasına ve makam odasına zor kullanarak girilmiş, arama yapılmıştır. Gözaltı sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve tutuklanan Prof. Dr. Ahmet Özer hakkındaki soruşturma dosyasından verilen kısıtlılık kararı nedeniyle müdafiileri dahi bilgi alamazken dosya içeriği hakkında basına bilgi sızdırılması, belediyeye kayyum atanacağı haberinin yayılması hatta kayyumun adının kamuoyu ile paylaşılması Anayasa'nın temel ilkelerinden biri olan hukuki güvenlik ilkesini ciddi anlamda zedelemektedir. Siyasi iktidarın seçilmiş muhalif belediye başkanlarına yönelik hukuk dışı tutumu, çeşitli suçlamalara dayanarak keyfi şekilde başkanlık makamlarına kayyum ataması halk iradesinin esaret altına alınması, yok sayılması anlamına gelir. Bu keyfiyeti ve hukuksuzluğu kabul etmiyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Barosu'ndan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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