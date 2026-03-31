İzmir Barosu'ndan Esra Işık'a Destek
İzmir Barosu'ndan Esra Işık'a Destek

31.03.2026 16:49
İzmir Barosu, Esra Işık'ın tutuklanmasına tepki gösterdi ve serbest bırakılması çağrısı yaptı.

(İZMİR) - İzmir Barosu, Akbelen Ormanı'ndaki çevre mücadelesi sırasında gözaltına alınan Esra Işık'ın tutuklanmasına ilişkin, "Esra Işık'ın 'suçu' doğayı savunmaktır. Esra Işık'ın 'suçu' anayasal hakkını kullanmaktır" açıklamasını yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı açılan dava kapsamında dün yapılan bilirkişi keşfine yönelik protesto sırasında gözaltına alınan Esra Işık tutuklandı.

İzmir Barosu, Esra Işık'ın tutuklanmasına yönelik şu açıklamayı yaptı:

"İkizköy'de toprağını, suyunu ve yaşam alanlarını savunduğu için gözaltına alınan Esra Işık tutuklandı. Bu karar, yalnızca bir yurttaşın özgürlüğüne yönelik değildir. Bu karar çevresini koruyan, hakkını arayan herkese yöneliktir. Esra Işık'ın 'suçu' doğayı savunmaktır. Esra Işık'ın 'suçu' anayasal hakkını kullanmaktır. Gece yarısı gözaltı ile başlayan süreç, şimdi tutuklama ile derinleşmiş; hukuk, bir kez daha koruması gerekeni değil, karşısında duranı hedef almıştır. Bu bir yargılama değil, bir susturma girişimidir. İzmir Barosu olarak bir kez daha söylüyoruz: Esra Işık derhal serbest bırakılmalıdır. Yaşam savunucularına yönelik baskılar son bulmalıdır. İkizköy'de hukuka aykırı uygulamalara derhal son verilmelidir. Esra Işık yalnız değildir. Haklı olanlar susmayacak."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Çevre, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
