İzmir Bergama\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Oben ULU

(İZMİR)- İzmir'in Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bölgeden yükselen dumanı gören vatandaşlar orman ekiplerine haber verdi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, 16 arazöz ve 3 yer ekibi müdahale etti.

Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.