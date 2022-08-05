Buca Belediyesi'nden Anne ve Çocuklara Deniz Keyfi

İzmir Buca Belediyesi, yazın sıcak günlerinde dar gelirli yurttaşların plaj ve denize ulaşabilmesi için yeni bir uygulama başlattı. Buna göre Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kayıtlı olan Bucalı çocuk ve kadınlar haftada iki gün Menderes'teki Gümüldür Tabiat Parkı'na ücretsiz olarak götürülüyor.

Çocukların yaz tatillerine güzel anılar bırakmak, deniz kültürüyle iç içe olmalarını sağlamak ve ailelerine de keyifli bir gün yaşatmak isteyen Buca Belediyesi, hafta içi salı ve perşembe günleri Gümüldür Tabiat Parkı'na iki otobüsle ulaşım hizmeti başlattı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın mahalle gezileri ve çocukların taleplerini dinlemesi sonucunda şekillenen proje Bucalılar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından deniz kıyısına ulaşılırken, çocuklar keyifli saatler geçiriyor, anneler ise stres atma imkanı buluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kayıtlı yurttaşlar için başlatılan proje kapsamında öğle yemeği kumanyası sağlanıyor ve çeşitli aktiviteler yapılıyor. Ağustos ayı sonuna kadar sürecek olan ve yoğun ilgi gören uygulamanın gelecek yıllarda da yapılacağı belirtiliyor.