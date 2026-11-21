(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde, emniyet ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda, 227 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi'nde imalathane olarak kullanıldığı değerlendirilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 227 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.K. (40), M.Ü. (31) ve Y.Y. (28) hakkında adli işlem başlatıldı.