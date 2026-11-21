İzmir Buca'da 227 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Kuruçeşme Mahallesi'nde imalathane olarak kullanıldığı değerlendirilen ikamete operasyon düzenledi; adreste 227 bin adet sentetik ecza hap bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde, emniyet ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda, 227 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi'nde imalathane olarak kullanıldığı değerlendirilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 227 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.K. (40), M.Ü. (31) ve Y.Y. (28) hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: ANKA
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