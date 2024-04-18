İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay\'a Dünya Şehirlerinden Kutlama Mesajları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a aralarında Paris, Viyana, Atina ve Barselona'nın da bulunduğu çok sayıda şehrin belediye başkanından kutlama mesajları geldi. Belediye başkanları, Tugay'a başarı dileklerini iletti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, büyükşehir belediye başkanı seçilmesinin ardından dünyanın önde gelen şehirlerinin belediye başkanları ve kurumlarının temsilcileri kutladı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Viyana Belediye Başkanı ve Valisi Michael Ludwig, Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni Cuadrado, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, Volgograd Belediye Başkanı Vladimir Marchenko ve KKTC Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Başkan Cemil Tugay'ı ilk tebrik eden belediye başkanları oldu.
Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, kutlama mesajında "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmenizden dolayı sizleri içtenlikle tebrik eder, görev süreniz boyunca başarılarınızın devamını dilerim" ifadelerini kullandı.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise yeni görevinde kendisine başarı dileyerek mesajında şu cümlelere yer verdi: "Pek çok hemşerimin köklerinin dayandığı ve kalbinde taşıdığı İzmir'e ve sakinlerine, Paris'in ve hemşerilerimin tüm dostane duygularını sizin aracılığınızla iletmekten memnuniyet duyarım."
İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni Cuadrado mesajında iş birliği vurgusu yaptı. Başkan Collboni Cuadrado, "Barselona ve İzmir arasındaki iş birliğinin önümüzdeki yıllarda kentlerimizin geleceğine hazırlanmak ve vatandaşların taleplerine yanıt vermemize yardımcı olacak iddialı proje ve politikaları teşvik etmek için aktif olarak devam edeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.
Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ise mesajında Başkan Tugay'a "Kentlerimiz arasındaki dostluk bağlarının ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi için sizinle yakından çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Başkan Tugay'ı kutlayanlar arasında Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, B40 Balkan Şehirleri Ağı Daimi Sekreteri Barbaros Büyüksağnak ve I·zmir C¸inliler Yardımlas¸ma ve Dayanıs¸ma Dernegˆi de bulunuyor.
Son Dakika › Yerel › İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a Dünya Şehirlerinden Kutlama Mesajları - Son Dakika
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