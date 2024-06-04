İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Seçildi

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Bursa'da gerçekleştirilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 41. Meclis Olağan Toplantısı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Birlik Başkanı olarak seçilirken, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da encümen üyesi seçilerek Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği yönetiminde yer aldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 41. Olağan Genel Kurulu Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 45 belediye başkanı ve 200 meclis üyesinin katıldığı toplantıda, İzmir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, birlik başkanı olarak seçildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da encümen üyeliğine seçildi. - BURSA