İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Koltuğunu Öğrenciye Devretti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Alya Ada Nizamoğlu'na bıraktı. Uluslararası alanda Türkiye'yi solist olarak temsil etmeyi hayal ettiğini belirten 10 yaşındaki Nizamoğlu, "Paylaştıkça Her Şey Güzel" şarkısını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına miras bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Konak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Alya Ada Nizamoğlu'na devretti. Makamında eşi Öznur Tugay ile birlikte baba Onur Nizamoğlu, anne Ebru Nizamoğlu ve Alya Ada'nın kardeşleri Kemal Deniz ve Mustafa Güneş'i ağırlayan Başkan Dr. Cemil Tugay aileyle sohbet etti.

Başkan Tugay, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı. Tugay, çocuklara Atatürk büstü ve çeşitli hediyeler verdi.

Kayıt stüdyoları İzmir'e yayılacak

Sohbet sırasında Alya Ada'nın müziğe ilgisi olduğunu öğrenen Başkan Tugay, yeni yeteneklerin keşfi için Karşıyaka'da kurulan kayıt stüdyosunu kentin farklı bölgelerinde yaygınlaştırılacağını aktardı. Daha sonra koltuğunu Alya Ada'ya emanet eden Başkan Tugay, "Hayırlı olsun, artık belediye başkanısınız, başarılar dilerim" diye konuştu.

Türkiye'yi temsil etmek isteyen Alya'dan makamda şarkı

Uluslararası alanda Türkiye'yi solist olarak temsil etmeyi hayal ettiğini belirten Alya Ada Nizamoğlu, Başkan Tugay'dan devraldığı makamında önerilerini sıraladı ve şarkı söyledi. "Paylaştıkça çiçek güzel, paylaştıkça sanat güzel, paylaştıkça hayat güzel, paylaştıkça her şey güzel" sözlerinin öne çıktığı şarkısıyla Ada Nizamoğlu, 23 Nisan'da barış mesajı verdi.

Önerilerini sıralayan Nizamoğlu, "Yeteneklerimizi keşfetmeye yönelik ücretsiz kursların, hayvan sevgisini hissedebilmek için sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına yönelik bütçenin, sanatı ve sanatçıyı daha iyi gözlemleyebilmemiz için çocuklara yönelik etkinliklerin arttırılmasını, hareket sağlıktır düşüncesiyle yürüyüş günlerinin düzenlenmesini öneriyorum" dedi. - İZMİR