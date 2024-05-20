İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Samsun'da 19 Mayıs programına katıldı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Samsun'da 19 Mayıs programına katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Samsun\'da 19 Mayıs programına katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP tarafından düzenlenen 19 Mayıs programına katıldı. Program, CHP Lideri Özgür Özel'in de katılımıyla Samsun'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

20.05.2024 02:31  Güncelleme: 02:32
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'a giderek CHP tarafından düzenlenen programa katıldı. Program CHP Lideri Özgür Özel, partililer ve çok sayıda yurttaşın yer aldığı 19 Mayıs Yürüyüşü ile başladı. Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay da yürüyüşe katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Samsun'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programına katıldı. Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs'ın 105'inci yıl dönümü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Samsun'da büyük bir coşkuyla kutlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetimi ve Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşın katıldığı program 19 Mayıs Yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay eşi Öznur Tugay ile birlikte katıldı. Tütün İskelesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen Başkan Tugay, Samsunluların sevgisiyle karşılandı. Program kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özgür Özel bir konuşma yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Samsun'da 19 Mayıs programına katıldı - Son Dakika

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