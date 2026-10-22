İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay EBSO'da iş birliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay EBSO'da iş birliği çağrısı yaptı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay EBSO\'da iş birliği çağrısı yaptı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, EBSO'nun yeni yönetimini ziyaret ederek üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması için iş birliği çağrısı yaptı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Tugay'ın öncülüğünde İzmir sanayisine yatırımlar yapılacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, EBSO'nun yeni yönetimini ziyaretinde üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması, sanayicilerin desteklenmesi için iş birliği çağrısı yaptı. Tugay, "Kısa zamanda çok iş yapmak istiyoruz. Bunu yapmak zorundayız" dedi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Tugay'ın öncülüğünde İzmir sanayisine önemli yatırımlar yapılacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile birlikte Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Mustafa Karabağlı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki EBSO hizmet binasında gerçekleşen ziyarete Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve meclis üyeleri de katıldı.

"Çözüm için çaba göstermeliyiz"

EBSO'nun yeni yönetimine başarılar dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ziyaretin kendisi için özel ve anlamlı olduğunu belirterek İzmir için yeni bir başlangıç yapıldığını söyledi. Kentin köklü sanayi kültürüne dikkat çeken Tugay, üretimin ve ticaret kapasitesinin artırılması, sanayicilerin değişen şartlara uyum sağlaması için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Tugay, "İzmir, çok kıymetli ve köklü bir sanayi kültürüne sahip. Böylesine değerli bir şehirde, değerli insanlarla bir arada olduğumuz için İzmir'e hizmet etmek adına üzerimize düşen her şeyi yapmalıyız. İzmir adına bundan sonra söyleyeceğimiz her söz daha büyük ilgi ve daha büyük dikkatle dinlenecek. Biz çözüm üretmek için buradayız. Hepimizin odaklanması gereken tek şey, üretimin ve ticaret kapasitesinin daha üst düzeylere çıktığı, aynı zamanda içerisinde bulunduğumuz dönemin gerektirdiği dönüşümü, değişimi ve gelişimi gösterebilen sanayicilerin desteklenmesidir. Kısa zamanda çok iş yapmak istiyoruz. Bunu yapmak zorundayız" dedi.

"İzmir sanayisine önemli yatırımlar yapılacak"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da EBSO Başkanı Mustafa Karabağlı ve yönetim kurulunu tebrik ederek önceki dönem başkanı Ender Yorgancılar ve yönetimine teşekkür etti. Yeni yönetimin kent için önemli çalışmalar yapacağına inandığını belirten İnan, siyaset, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Sözlerini sürdüren İnan, "Yeni seçilen yönetim kurulunun, şehrimizin menfaatleri doğrultusunda çalışacağına dair inancım tam. Bu taze ve güçlenen yapının siyasetle, şehirle, üniversiteyle barışık ilerlemesinin şehre fayda getireceğine inanıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın öncülüğünde şehrin sanayisine çok önemli yatırımlar yapılacak. Bu nedenle, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın ortaya koyduğu koordinasyon doğrultusunda kentte üretken bir sivil toplum yapısının olması önemli. Merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin bir araya gelmesi ne kadar önemliyse, kentin köklü sivil toplum kuruluşlarının da yerel yönetimlerle uyum içinde çalışması aynı ölçüde gereklidir. Bu şehir bunu hak ediyor. Bu şehrin sanayisi de bunu hak ediyor" diye konuştu.

EBSO Başkanı Mustafa Karabağlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmir için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
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