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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Ege Bölge Temsilcisi Gazel Demiray'ı ağırladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Ege Bölge Temsilcisi Gazel Demiray'ı ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Ege Bölge Temsilcisi Gazel Demiray'ı ağırladı. Koç ve Demiray, Başkan Tunç Soyer'e Şerife Bacı'nın canlandırması olan heykeli hediye etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Ege Bölge Temsilcisi Gazel Demiray\'ı ağırladı
20.12.2023 - 15:23,  Güncelleme: 15:25
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Ege Bölge Temsilcisi Gazel Demiray'ı ağırladı.

Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Ege Bölge Temsilcisi Gazel Demiray, Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşatmak amacıyla 4'üncüsü düzenlen Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu'na destekleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Koç ve Demiray, Başkan Tunç Soyer'e Şerife Bacı'nın canlandırması olan heykeli hediye etti. Başkan Soyer, ziyaretlerinden dolayı Koç ve Demiray'a teşekkür etti.

Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, "Sizi önümüzdeki dönem de belediye başkanı olarak görmeyi çok istiyoruz. İzmir'e uzaktan özenerek bakıyoruz, çalışmalarınız çok iyi gidiyor" dedi. Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Ege Bölge Temsilcisi Gazel Demiray, "Başarılarınızın devamını diliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Ege Bölge Temsilcisi Gazel Demiray'ı ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Ege Bölge Temsilcisi Gazel Demiray'ı ağırladı - Son Dakika
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