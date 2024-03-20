İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadın Derneklerini Ağırladı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Ege İş Kadınları Derneği ve İzmir İş Kadınları Derneği'ni ağırladı. Kadın gücünün önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, "Toplumdaki büyük çürümenin, değerlerin ve erdemlerin kaybolmasının devası, siyasi partilerin toplumda dönüştürücü güç olmasının anahtarı sizlerde" dedi.

TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten ve üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Soyer, şunları söyledi:

"İç açıcı bir topluluksunuz. İzmir gerçekten Türkiye'nin 81 vilayeti arasında başka bir önem taşıyor, özellik taşıyor. Kadınların bu şehirde diğer şehirlerde olmayan başka bir ağırlığı var. Nereye gidersem gideyim hep gözlemledim. Bu şehir bir kadın şehri. Kadınların daha fazla sözünü geçirmesi gereken bir şehir. O yüzden bizim bugüne kadar yapmaya çalıştığımız şey bir nezaket gereği değildi. Bugün dünyada şikayet ettiğimiz ne yaşanıyorsa hepsi erkek egemen toplumun sonuçlarıdır. Bunu bilince, kadını şehrin yönetimine nasıl daha fazla dahil edebiliriz, buna kafa yormaya başlıyorsunuz. Yapmak istediğim şey bu aslında" diye konuştu.

"SİZİ BIRAKMAYACAĞIM"

Siyasetin ruhunun kaybolduğunu ifade eden ve kadın oluşumlarının önemine vurgu yapan Soyer, "Sizler hala cebinizden bir şeyler çıkartıyorsunuz, ailenizden, işinizden, hobinizden fedakarlık ederek bu hikayeyi sürdürmeye çalışıyorsunuz. Bence bu eşsiz bir şey ve en büyük umut burada yatıyor. Toplumdaki büyük çürümenin, değerlerin ve erdemlerin kaybolmasının devası, siyasi partilerin toplumda dönüştürücü güç olmasının anahtarı sizlerde. Özellikle kadın sivil toplum kuruluşlarında. Kadını ne kadar çok bu hikayenin öncüsü yapabilirsek o kadar sağlıklı, geleceği olan, sürdürülebilir bir şey yapmış olacağız. Sizlerin iş birliği ile ortaya çıkacak sinerjiyi büyütebilirsek o zaman Türkiye'de çocuklarımız, torunlarımız için umut verecek bir şey başlatmış olabiliriz. Bu İzmir'e yakışır. Asıl büyük heyecanım orada. O yüzden sizi bırakmayacağım diyorum" dedi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, "Biz size çok alıştık. Diğer görevlerde görmek istiyoruz, yanınızdayız. Siz bize hep destek oldunuz. Bizler korkmuyoruz. Rujumuzu da sürüyoruz, saçlarımızı da salıyoruz, kahkahamızı da atıyoruz. Onlar bizden korksun diyoruz. Hep sizinle birlikteyiz" dedi.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner ise "Hiçbir isteğimize hayır demediğiniz için çok teşekkür ederiz" dedi. Önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, "4 sene çok güzel çalıştık, yardımlarınızı hiçbir zaman esirgemediniz" diye konuştu.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten de "İnanılmaz zarif, kadına değer veren bir kişiliğiniz var. İzmir için çok büyük bir kazançtı. Ben sizi kaybedeceğimizi düşünmüyorum, çok daha üst mevkilerde göreceğimizden eminiz. Her zaman destekçiniziz ve her zaman yanınızdayız" dedi.