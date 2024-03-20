İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadın Derneklerini Ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Ege İş Kadınları Derneği ve İzmir İş Kadınları Derneği'ni ağırladı. Kadın gücünün önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, "Toplumdaki büyük çürümenin, değerlerin ve erdemlerin kaybolmasının devası, siyasi partilerin toplumda dönüştürücü güç olmasının anahtarı sizlerde" dedi.
TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten ve üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Soyer, şunları söyledi:
"İç açıcı bir topluluksunuz. İzmir gerçekten Türkiye'nin 81 vilayeti arasında başka bir önem taşıyor, özellik taşıyor. Kadınların bu şehirde diğer şehirlerde olmayan başka bir ağırlığı var. Nereye gidersem gideyim hep gözlemledim. Bu şehir bir kadın şehri. Kadınların daha fazla sözünü geçirmesi gereken bir şehir. O yüzden bizim bugüne kadar yapmaya çalıştığımız şey bir nezaket gereği değildi. Bugün dünyada şikayet ettiğimiz ne yaşanıyorsa hepsi erkek egemen toplumun sonuçlarıdır. Bunu bilince, kadını şehrin yönetimine nasıl daha fazla dahil edebiliriz, buna kafa yormaya başlıyorsunuz. Yapmak istediğim şey bu aslında" diye konuştu.
"SİZİ BIRAKMAYACAĞIM"
Siyasetin ruhunun kaybolduğunu ifade eden ve kadın oluşumlarının önemine vurgu yapan Soyer, "Sizler hala cebinizden bir şeyler çıkartıyorsunuz, ailenizden, işinizden, hobinizden fedakarlık ederek bu hikayeyi sürdürmeye çalışıyorsunuz. Bence bu eşsiz bir şey ve en büyük umut burada yatıyor. Toplumdaki büyük çürümenin, değerlerin ve erdemlerin kaybolmasının devası, siyasi partilerin toplumda dönüştürücü güç olmasının anahtarı sizlerde. Özellikle kadın sivil toplum kuruluşlarında. Kadını ne kadar çok bu hikayenin öncüsü yapabilirsek o kadar sağlıklı, geleceği olan, sürdürülebilir bir şey yapmış olacağız. Sizlerin iş birliği ile ortaya çıkacak sinerjiyi büyütebilirsek o zaman Türkiye'de çocuklarımız, torunlarımız için umut verecek bir şey başlatmış olabiliriz. Bu İzmir'e yakışır. Asıl büyük heyecanım orada. O yüzden sizi bırakmayacağım diyorum" dedi.
"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"
TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, "Biz size çok alıştık. Diğer görevlerde görmek istiyoruz, yanınızdayız. Siz bize hep destek oldunuz. Bizler korkmuyoruz. Rujumuzu da sürüyoruz, saçlarımızı da salıyoruz, kahkahamızı da atıyoruz. Onlar bizden korksun diyoruz. Hep sizinle birlikteyiz" dedi.
EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner ise "Hiçbir isteğimize hayır demediğiniz için çok teşekkür ederiz" dedi. Önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, "4 sene çok güzel çalıştık, yardımlarınızı hiçbir zaman esirgemediniz" diye konuştu.
İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten de "İnanılmaz zarif, kadına değer veren bir kişiliğiniz var. İzmir için çok büyük bir kazançtı. Ben sizi kaybedeceğimizi düşünmüyorum, çok daha üst mevkilerde göreceğimizden eminiz. Her zaman destekçiniziz ve her zaman yanınızdayız" dedi.
Son Dakika › Yerel › İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadın Derneklerini Ağırladı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da yapılan toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Özel, açılışı yapılan yurt ve tesislerin önemine vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerinden sonra daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacaklarını ve İstanbul'da belediye sayısını artıracaklarını belirtti.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.
CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediye başkan adaylarıyla 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 belediye başkan adayı tarafından imzalanan 9 maddelik belge, kadın-erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke ediniyor. Belgeye imza atan belediye başkan adayları, politikalarını, projelerini ve bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacaklarını ve kadınların karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlayacaklarını taahhüt ediyorlar.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
Mardin'de düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Midyat' programında AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, gençlerle bir araya geldi. Şahin, ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verirken, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti ve gençlerden destek istedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde gerçekleşen Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri sevdası ile hizmetten başka hiçbir kaygısı olmadıklarını dile getirirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise; 'Kayseri'de tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç'tır. Allah şahidim olsun, hizmet yağdırdı' dedi.
Vatandaşlara yaptığı uyarılarla popüler hale gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ülkemizde kuruyemiş olarak tüketilen "kaju"nun yurt dışından geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" diye konuştu.
AK Parti ve MHP, Horasan ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak desteklerini topladılar. AK Parti ve MHP yetkilileri, Horasanlılara daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını ve ilçenin gelişimi için azimle çalışacaklarını belirttiler.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluşarak teşekkür etti. Büyükkılıç, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve şehirdeki seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Pakistan'da i bir üniversite öğrencisi, WhatsApp üzerinden İslam Peygamberine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenci ise ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?