İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Özel Öğretim Kurumu Öğretmenlerinin Ulaşım İndirimini Onayladı

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın uzun süredir gerçekleştirdiği girişimler ve eylemler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 Mart Pazartesi günkü oturumunda, özel öğretim kurumu öğretmenlerinin indirimli ulaşım hakkını onayladı.

Alınan bu önemli karar, şehirdeki özel sektör öğretmenlerinin, kamuda çalışan öğretmenlerle eşit şartlarda ulaşım indiriminden yararlanma yolunu açarken sendikanın uzun süren taleplerinin kazanımı olarak önem taşıyor. İzmir temsilcileri ve sendika üyeleri, eşitlik mücadelesinde sergiledikleri kararlılıkla dikkat çekti. İndirimli ulaşım hakkı için yapılan fiili eylemler ve başarılı kampanya, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın bu süreçte etkin bir rol oynadığını gösteriyor. Bu kararın, sadece İzmir'deki değil, diğer illerdeki özel öğretim kurumu öğretmenleri için de bir örnek teşkil etmesi bekleniyor. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, birlik ve dayanışma içinde eşitlik mücadelesini sürdürme çağrısında bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme alınan konunun, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilmesi, farklı siyasi partilerin ortak bir karara destek verdiğini gösteriyor. Bu karar, çeşitli görüşleri bir araya getirerek toplumsal fayda sağlama adına önemli bir adımı simgeliyor. - İZMİR