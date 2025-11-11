İzmir Büyükşehir Belediyesi 2026 Bütçesini Belirledi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantılarının birinci birleşiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı bütçe önerileri komisyonlara havale edildi. Buna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı için bütçesinin 110 milyar TL, ESHOT Genel Müdürlüğü bütçesinin 29 milyar 400 milyon TL ve İZSU Genel Müdürlüğü bütçesinin 45 milyar TL olması öngörülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantılarının birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır idaresinde yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı nedeniyle meclis üyelerinin yakalarına Atatürk fotoğrafı taktığı toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Meclis gündeminde İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2026 mali yılı performans programları ve 2026-2028 bütçe tasarıları da görüşülmek üzere komisyonlara sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı için bütçesi 110 milyar TL olarak öngörüldü. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı bütçesi 29 milyar 400 milyon TL, İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2026 bütçesi ise 45 milyar TL olarak ilgili komisyonlara gönderildi.

"Fikirde, emekte ve vicdanda birlik halinde olacağız"

Meclis'te 10 Kasım mesajını paylaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm sözlerini biliyoruz ama ben özellikle birini tekrar etmek istiyorum. 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' sözü, her zaman olduğu gibi bugün de anlamlı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'in değerlerini korumaya devam edeceğiz. Hepimiz bir araya geleceğiz ve fikirde, emekte ve vicdanda birlik halinde olacağız. Tekrar tekrar Atatürk'ün izinde olduğumuzu söyleyeceğiz" dedi.

"Atatürk'ü anmakla birlikte anlamak ve anlatmak gerekir"

CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç ise "10 Kasım, yalnızca bir yas ve matem günü değil, aynı zamanda bir muhasebe günüdür. 10 Kasımlarda bizlere düşen, Atatürk'ü anmakla birlikte anlamak ve anlatmaktır. Onun fikirlerini bir anı müzesine kapatmak değil, çağın koşullarına göre yeniden üretmektir. Belediye yönetiminde, kent planlamasında, çevre politikalarında, kalkınma hamlelerinde, eğitimde, sanayide, tarımda, üretimin olduğu her yerde Atatürk'ün akıl ve bilime dayalı yöntem ve anlayışını rehber edinmek, onun mirasına gösterilecek en büyük saygıdır" diye konuştu.

Sel felaketinden etkilenen yurttaşlar için komisyon önerisi

Foça ve Bergama'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle maddi zarar gören yurttaşlara gerekli desteğin verilmesi için tam yetkili komisyon kurulması, komisyona Başkan Dr. Cemil Tugay'ın başkanlık etmesine ilişkin tüm siyasi parti gruplarından önerge sunuldu. Önerge, oybirliği ile gündeme alındı. Yine tüm siyasi parti gruplarından gelen bir başka önerge ise 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 ilçeyi kapsayan İzmir İmar Yönetmeliği'ne ilişkin oldu. Kazanılmış hakların korunması kaydıyla İzmir'in tarım, ticaret, turizm ve kültürel mirasının korunması ile kıyı kullanımının denetlenmesi ve yönlendirilmesini sağlayacak önlemleri içeren yönetmelik düzenlemesinin yapılması önerildi. Önerge, oybirliğiyle gündeme alındı.