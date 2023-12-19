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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında kültür ve sanatı ele alacak bir söyleşi düzenliyor. - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında kültür ve sanatı ele alacak bir söyleşi düzenliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Cumhuriyet Söyleşileri'nde 'Cumhuriyetin 100. Yılında Kültür ve Sanat' başlıklı söyleşi düzenleyecek. Semih Çelenk ve gazeteci-yazar Zeynep Oral'ın konuk olacağı söyleşi, 21 Aralık Perşembe günü saat 18.30'da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında kültür ve sanatı ele alacak bir söyleşi düzenliyor.
19.12.2023 - 22:34,  Güncelleme: 22:35
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Cumhuriyet Söyleşileri", "Cumhuriyetin 100. Yılında Kültür ve Sanat" söyleşisi ile devam ediyor. Semih Çelenk ve gazeteci-yazar Zeynep Oral'ın konuk olacağı söyleşi, 21 Aralık Perşembe günü saat 18.30'da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenecek.

Cumhuriyet'in 100. yıldönümü, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Söyleşileri"nin dördüncüsü "Cumhuriyetin 100. Yılında Kültür ve Sanat" başlığıyla yapılacak. Söyleşi; Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde, 21 Aralık Perşembe günü saat: 18.30'da başlayacak.

KÜLTÜR-SANAT ALANINDAKİ DEĞİŞİM SÜRECİ ELE ALINACAK

"Cumhuriyetin 100. Yılında Kültür ve Sanat" söyleşisinin konukları; Semih Çelenk ve gazeteci-yazar Zeynep Oral olacak. Söyleşide, kültür-sanat alanındaki değişim ve gelişim süreci farklı yönleriyle ele alınacak.

Ekim ayında başlayan ve beş aylık zamana yayılan "Cumhuriyet Söyleşileri"nde, geride bıraktığımız yüz yıllık zaman zarfında, ülkemizin yaşadığı değişim ve gelişim süreci mercek altına alınıyor. Cumhuriyet kazanımlarıyla, hemen hemen her alanda yaşanan bu değişim ve gelişim sürecini merkeze alan söyleşiler, demokrasi, siyaset, hukuk, iktisat, insan hakları, düşünce hayatı ve kültür-sanat alanlarına odaklanıyor. Söyleşilerde, sadece geçmişin deneyimiyle sınırlı kalınmaması, ülkemizin geleceğine dair bir projeksiyon ortaya konulması da hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında kültür ve sanatı ele alacak bir söyleşi düzenliyor. - Son Dakika


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