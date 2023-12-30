İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkapınar Aktarma Merkezi\'nde Atıl Alanları Yeşil Parka Dönüştürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkapınar Aktarma Merkezi'nde yer alan atıl alanları kent yaşamına kazandırdı. Viyadük altında oluşturulan yağmur bahçesi ile suyun tasarruflu kullanılması sağlandı. Aromatik ve doğayla uyumlu bitkilerle yeşillendirilen viyadük altı oturma alanları ve açık sahnesi ile yurttaşların vakit geçirebileceği bir park haline getirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tunç Soyer, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin atıl kalan bölgelerini doğayla uyumlu bir şekilde dönüştürerek yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Halkapınar Aktarma Merkezi'ndeki viyadük altında kalan atıl alanda çalışmalarını tamamladı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok iyi bir iş oldu. İzmir'i doğayla uyumlu yaşamın öncü kenti haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yağmur bahçesi uygulaması yapıldı

Çalışma kapsamında daha önce zabıta ofisi olarak kullanılan ve atıl durumdaki binanın yıkımı tamamlandı. Yağışlarda biriken suyun doğayla uyumlu bir şekilde kullanılabilmesi için alana, Sünger Kent İzmir projesi kapsamında yağmur suyu hasadı için başlatılan yağmur bahçesi uygulaması yapıldı. Viyadük altındaki alanın sürdürülebilir bir şekilde dönüştürülmesi için alanın şartlarına uygun bitki düzenlemesi yapıldı. Aromatik bitkilere ayrılmış alanda ise bitkilerin tanıtılması sağlandı.

Sokak sanatçıları için açık sahne

Alanda oturma alanları, kafe, tuvalet düzenlemesi yapılırken, aynı zamanda Halkapınar Aktarma Merkezi'ni kullanan yurttaşların alanda zaman geçirebilmelerine yönelik bir kullanım kurgulandı. Sokak sanatçılarının performans sergileyebileceği açık sahne oluşturuldu. Çalışmalar, Park ve Bahçeler Dairesi'nin yanı sıra Fen İşleri ve Yapı İşleri dairesi başkanlıklarının katkılarıyla tamamlandı. - İZMİR