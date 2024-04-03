İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kent genelinde sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına hız verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Vektör Mücadele Birimi Mesul Müdürü Gülşah Erginer Mumen, "Sivrisineklerin aktif olduğu kış aylarında da üreme alanları olan dereler, kanallar, rögarlar, yağmur suyu ızgaraları, havuzlar gibi su alanlarında lavrasit çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 382 personelden oluşan 27 ayrı ekip ile 30 ilçede 12 ay boyunca düzenli ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Özellikle larva döneminde zararlı canlıların üremesinin önüne geçmeye çalışan ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı çalışmalarla koruyucu önlemler de alıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı ilaçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, dere yatakları, gölet, sulak alanlar, çöp toplama istasyonları gibi alanlarda da sürdürülüyor.

"12 AY BOYUNCA ARALIKSIZ ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Sivrisineklerin sadece yazın değil kışın da ürediği, kış aylarında da üreme alanları olan yerlerde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Vektör Mücadele Birimi Mesul Müdürü Gülşah Erginer Mumen, "Aslında biz sanılanın aksine sadece yaz mevsiminde çalışmalarımızı sürdürmüyoruz. 12 ay boyunca tüm üreme alanlarında periyodik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlimiz genelinde konusunda uzman, eğitimli ekiplerle 12 ay boyunca aralıksız çalışma yapıyoruz. Sivrisineklerin aktif olduğu kış aylarında da üreme alanları olan dereler, kanallar, rögarlar, yağmur suyu ızgaraları, havuzlar gibi su alanlarında lavrasit çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bahçe veya sokağa atılmış boş kovalar, hayvanlar için bırakılan kaplar, saksı altları gibi ulaşabildikleri her bir durgun su noktasını kontrol ettiklerini belirten Gülşah Erginer Mumen, "Günümüzde hızla artmaya devam eden insan nüfusu, sanayi ve sürekli salınmaya devam eden sera gazları gibi etmenler nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi İzmir'de de ılıman bir kış mevsimi geçiriyoruz. Ortalama sıcaklığın 15 derecenin altına düşmediği kış aylarında da larva dönemi görülüyor ve çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" dedi.

"İZMİRLİLERİN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Haşereyle mücadelede İzmirli vatandaşların desteğinin önemli olduğunu söyleyen Gülşah Erginer Mumen, "Sivrisinekler küçücük bir su birikintisinden saksı altlarına kadar her yerde çok rahat bir şekilde üreyebiliyorlar. O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız, saksılarının altlarını değiştirmeleri, hayvan dostlarımızın sularını sık sık yenilemeleridir" ifadelerini kullandı.