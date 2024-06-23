İzmir Büyükşehir Belediyesi Kaldırımları Onarıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kaldırımları Onarıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kaldırımları Onarıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki yaşam konforunu artırmak amacıyla kaldırım onarım çalışmalarına devam ediyor. Ankara Caddesi ve Eşrefpaşa Caddesi'nde üçer ekiple kaldırımlar yenileniyor.

23.06.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki yaşam konforunu artıracak çalışmalarına devam ediyor. Şehir genelinde bozuk olan yollarda onarım seferberliği devam ederken kaldırımlar da yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ankara Caddesi ve Eşrefpaşa Caddesi'nde üçer ekiple kaldırımları onararak konforlu ve güvenli hale getiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentteki yaşam konforunu artırmak amacıyla gündemine aldığı ilk 180 günlük görev süresini kapsayan "Hızlı Eylem Planı" ile ilgili çalışmalar sürüyor. Yurttaşlardan yoğun şikayet alınan konuların başında gelen yolların onarılması ile ilgili kentin dört bir yanında seferber olan ekipler bozuk kaldırımları onarmak için de harekete geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bozulan ve yaya güvenliğini tehdit eden kaldırımlarda onarım çalışmalarına başladı. Talepler doğrultusunda belirlenen noktalarda çalışan ekipler ilk olarak Ankara ve Eşrefpaşa caddelerindeki kaldırımları yeniledi.

Engelli rampaları yenileniyor

Kent genelinde süren çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Şantiye Müdürü Nihat Kurtar, "Ankara Caddesi ve Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki kaldırımlarda 3 ekiple çalışmalarımıza başladık. Bozulan kaldırımları onarıyor, engelli rampalarını ve ağaç köklerinin zarar verdiği kaldırımları yeniliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda belirlediğimiz noktalarda, onların can ve mal güvenliğini korumak, yaya konforunu artırmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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