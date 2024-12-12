İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projelerinde Son Aşama - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projelerinde Son Aşama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projelerinde Son Aşama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy ve Uzundere'deki kentsel dönüşüm projelerinin teslim alındığını ve yapım işlerinin hızla tamamlanacağını duyurdu. Projelerde şeffaflık ve kira yardımı ile hak sahiplerinin mağduriyetlerini giderme sözü verildi.

12.12.2024 16:12  Güncelleme: 16:14
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy 3. ve 4. Etap, Uzundere 3. ve 4. Etap kentsel dönüşüm proje alanlarının yapı kooperatiflerinden teslim alındığını ve projelerin Büyükşehir iştiraki İZBETON AŞ ve Egeşehir AŞ'nin koordineli çalışmasıyla hızla tamamlanacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapım işlerinin durdurulmasına ilişkin yasal süreçlerin ardından Örnekköy 3. ve 4. Etap, Uzundere 3. ve 4. Etap kentsel dönüşüm proje alanlarının, yüklenici ve ruhsat sahibi İZBETON AŞ tarafından mahkemelerin raporlarında tespit edildiği şekilde teslim alındığını duyurdu.

Her bir kentsel dönüşüm projesiyle ilgili iş programlarının ayrı ayrı yurttaşların bilgisine sunulacağının ve sürecin şeffaflıkla yürütüleceğinin belirtildiği açıklamada, "Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında tapularını belediyemize devretmiş olan hak sahibi yurttaşlarımıza kira yardımı ödemesini sürdüreceğiz ve yapım işini üstlenen kooperatif üyesi yurttaşlarımızın da mağduriyetlerini ve beklentilerini hukuki çerçevede karşılayacağız" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kentsel dönüşüm alanlarında arsalarını belediyemize devretmiş hak sahiplerinin ve yapım işlerini üstlenen kooperatif üyelerinin beklentilerini duyarlılıkla takip etmekteyiz. Daha önce kamuoyuna yansıdığı üzere, kentsel dönüşüm alanlarında yapım işlerinin kat karşılığı usulde yapı kooperatifleri eliyle görülmesi yöntemi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun bulunmamış, 'bahse konu parsellerdeki inşaat faaliyetlerinin durdurulması' talimatı verilmiştir.

Nisan ayından itibaren yeniden faaliyete geçirdiğimiz Kentsel Dönüşüm Dairesi'nin koordinatörlüğünde belediyemizin ve iştiraklerimizin mühendisleri, hukukçuları ve denetim elemanlarından oluşan ekiplerle kentsel dönüşüm alanlarında durum tespitleri yapılmış, aynı dönemde gerçekleşen Bakanlık Teftiş Kurulu müfettişleri incelemeleri takip edilmiştir.

Herhangi bir tereddüde yol açılmaması için bir sonraki aşamaya geçilmeden önce Örnekköy 3. ve 4. Etap, Aktepe-Emrez 1. Etap, Uzundere 3. ve 4. Etap kentsel dönüşüm projelerinin halihazırdaki yapım aşamaları ve projelerin tamamlanması için gereken işler ve bedeller mahkemelerce görevlendirilen bilirkişi heyetleriyle hakimler nezaretinde belirlenmiş, taraflara tebliğ edilmiştir.

"Artık tamamlama aşamasına geçiyoruz"

"Şimdi, mahkeme bilirkişi raporlarındaki seviye ve kalan işler tespitleri esas alınarak beş ayrı kentsel dönüşüm projesi yapım işlerinin, iştiraklerimizden İZBETON ve Egeşehir şirketlerimizin koordineli çalışmasıyla hızla tamamlanması aşamasına geçiyoruz.

Bu kapsamda; mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Örnekköy 3. ve 4. Etap, Uzundere 3. ve 4. Etap kentsel dönüşüm proje alanları, yapım işlerinin durdurulmasına ilişkin Bakanlığın 12.07.2023/6858273 sayılı ve Belediyemizin 04.07.2024/2029982 sayılı yazıları gereğince Yüklenici/Ruhsat Sahibi İZBETON AŞ tarafından mahkemelerin tespit raporlarında tespit edildiği hal ile teslim alınmıştır.

Her bir kentsel dönüşüm projemizle ilgili iş programlarını ayrı ayrı yurttaşlarımızın bilgisine sunacağız ve bu süreci şeffaflıkla yürüteceğiz. İlgili bütün tarafların görüşlerini alıyoruz, önerilerini değerlendiriyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında tapularını belediyemize devretmiş olan hak sahibi yurttaşlarımıza kira yardımı ödemesini sürdüreceğiz ve yapım işini üstlenen kooperatif üyesi yurttaşlarımızın da mağduriyetlerini ve beklentilerini hukuki çerçevede karşılayacağız.

Yurttaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunarız." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projelerinde Son Aşama - Son Dakika

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