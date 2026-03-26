İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden kamuya büyük destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve faaliyetlerinde kullandığı bazı binaların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine karşı başlattığı hukuk mücadelesi sürerken, belediye envanterindeki kayıtlar önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda merkezi idareye bağlı kurumlara mülkiyetindeki taşınmazlarla ilgili 81 adet tahsis işlemi yaptığı, toplam 287 bin metrekareyi kamu kurumlarının kullanımına sunduğu tespit edildi.

Gasilhane, Egemenlik Evi, Meslek Fabrikası ve Namazgah Hamamı gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve tamamı halkın hizmetinde aktif olarak kullanılan taşınmazlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el koyulması yönündeki girişimler yargıya taşındı. Tartışma, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın İzmir'in hakkına hukukuna sahip çıkma çağrısıyla birlikte kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi idareye bağlı kurumlara destek olma konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilediği de ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararlar doğrultusunda kamu kurumlarına belediye envanterinde yer alan taşınmazlardan toplam 81 adet tahsis gerçekleştirildi. Bu tahsislerin toplam büyüklüğü ise 287 bin 328 metrekareyi aşıyor. Tahsislerin tamamı, belediye meclisinde alınan kararlar doğrultusunda ve ilgili kurumların talepleri üzerine hayata geçirildi.

En fazla tahsis din ve eğitim hizmetlerine

Tahsislerin önemli bir bölümünün eğitim, sağlık ve dini hizmetler gibi doğrudan vatandaşın günlük yaşamına temas eden alanlarda yoğunlaştığı görülüyor. Kurum bazlı dağılıma bakıldığında en fazla tahsisin müftülükler ve eğitim kurumları için yapıldığı dikkat çekiyor. İl Müftülüğü ve ilçe müftülüklerine yönelik tahsisler toplamda listenin en büyük kısmını oluştururken, bunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü izliyor. Bu iki alan, toplam tahsislerin hem sayı hem de metrekare açısından büyük bölümünü kapsıyor. Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile emniyet birimlerine yapılan tahsisler de dikkat çeken diğer başlıklar arasında yer alıyor. Üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarına da tahsisler bulunuyor.

Toplam 81 tahsisin 30'unun İl Müftülüğü'ne, 16'sının İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, 10'unun Sağlık Bakanlığı'na, 6'sının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, 4'ünün İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne, 2'sinin Dokuz Eylül Üniversitesi'ne yapıldığı görülüyor. - İZMİR