İzmir Büyükşehir Belediyesi Seçim Öncesi Ulaşım Düzenlemeleri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Seçim Öncesi Ulaşım Düzenlemeleri Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Seçim Öncesi Ulaşım Düzenlemeleri Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik önlemlerini aldı. Otobüsler, raylı sistem araçları ve yolcu gemileri seferlere erken başlayacak.

30.03.2024 18:32  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik önlemlerini aldı. 31 Mart Pazar günü, belirlenen hatlardaki otobüsler ile raylı sistem araçları 03.30'dan itibaren, yolcu gemileri ise 03.00'ten itibaren seferlere başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne özel sefer düzenlemeleri yapıldı.  Saat 05.00'te göreve başlayacak sandık görevlilerinin rahat ulaşımı için tüm toplu ulaşım araçları, cumartesiyi pazara bağlayan gece 03.00 ve 03.30'dan itibaren hizmete başlayacak. Seçimin ardından da sandık görevlilerinin güvenli şekilde sandık sonuçlarını teslim ederek ulaşımlarını sağlayabilmeleri için toplu ulaşım hizmeti kesintisiz devam edecek.

ESHOT'TA 172 HATTA SAAT DÜZENLEMESİ

ESHOT Genel Müdürlüğü otobüsleri, seçim günü tüm hatlarda hizmete devam edecek. Ana arterleri kullanan 172 hatta ise sefer başlangıç saati, cumartesiyi pazara bağlayan gece 03.30 olarak düzenledi. Baykuş hatlarının (910 Gaziemir-Konak, 920 Çiğli-Konak, 930 Bornova-Konak, 940 Buca-Konak, 950 Balçova-Konak) yanı sıra ilçe seçim kurulları ile bağlantılı 22 otobüs hattı da 1 Nisan Pazartesi sabahına kadar çalışacak. Sefer ve saat bilgilerine, ESHOT Mobil uygulamasından ya da eshot.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

METRO VE TRAMVAY GÜN BOYU ÇALIŞACAK

İzmir Metro A.Ş.'nin işlettiği metro ve tramvay hatlarında da seferler gün boyu devam edecek. Sefer aralıkları, izmirmetro.com.tr adresinden ve işletmenin sosyal medya hesaplarından görülebilir.

İZBAN'DA 14 EK SEFER

İZBAN'da ise seçim nedeniyle 14 ek sefer planlandı. Ek trenler, 03.30'da Tepeköy, Aliağa ve Alsancak istasyonlarından iki yöne de çıkış yapacak. 04.30'da ise Tepeköy ve Aliağa'dan kalkacak trenler Alsancak'a hareket edecek. Ayrıntılı bilgiye izban.com.tr ve İZBAN sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

İZDENİZ GEMİLERİ RİNG YAPACAK

İZDENİZ yolcu gemileri de pazar gecesi 03.00 itibariyle Konak- Karşıyaka ve Karşıyaka-Alsancak iskeleleri arasında ring yapmaya başlayacak. Gemiler, 1 Nisan Pazartesi ise 23.30' dan 06.30'a kadar Karşıyaka-Alsancak ve Karşıyaka - Konak iskeleleri arasında hizmet verecek. Ayrıntılı bilgi, izdeniz.com.tr'de ve İZDENİZ sosyal medya hesaplarında görülebilir.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Ulaşım, İzmir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Seçim Öncesi Ulaşım Düzenlemeleri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:09 Yerel seçim için propaganda yasakları başladı Yerel seçim için propaganda yasakları başladı
16:34 İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:59 Şanlıurfa’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu Şanlıurfa'da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
16:29 Gaziantep’te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı
16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 18:49:52. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Seçim Öncesi Ulaşım Düzenlemeleri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement