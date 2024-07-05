İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde ana cadde ve bulvarları yenileyerek ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

05.07.2024 10:32  Güncelleme: 10:33
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yol bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde de İZBETON ekipleri ana cadde ve bulvarları yenileyerek konforlu ve güvenilir bir ulaşım altyapısı oluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kentteki yaşam konforunu artırmak amacıyla gündemine aldığı ilk 180 günlük görev süresini kapsayan "Hızlı Eylem Planı" kapsamında kent genelinde yol bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sürüyor. Başkan Tugay'ın talimatı ile İZBETON bünyesinde kurulan özel ekipler kentin dört bir yanında asfalt yama, parke tamiri yapıyor, asfalt seriyor. İzmir'in yollarını daha konforlu bir hale getirmek için gece gündüz çalışmalarına devam eden ekipler, Kemalpaşa ve Menderes'in en işlek caddelerinde çalışmalarına başladı.

Kemalpaşa Devlet Hastanesi bölgesinde asfalt atağı

İZBETON ekipleri Kemalpaşa 8 Eylül Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Caddesi'nde 500 metre uzunluğunda asfalt yenileme çalışması yürütüyor. Bin 200 ton sıcak asfaltın serileceği çalışmalar tamamlandığında yol konforu artacak ve devlet hastanesine erişim kolaylaşacak.

Gümüldür'ün ana arterinde yenileme

Menderes Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı da yenilenerek güvenli ve konforlu hale getiriliyor. 1.5 kilometre uzunluğundaki bu önemli arterde yapılan çalışmalar kapsamında 7 bin ton sıcak asfalt seriliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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