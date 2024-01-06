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İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaybolan Çocukları Buluyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaybolan Çocukları Buluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kemeraltı Çarşısı'nda kaybolan çocukları bulmak için WhatsApp grubu kurdu. Son bir yılda kaybolan 53 çocuğu ailelerine kavuşturan ekipler, hızlı bir şekilde çocuklara ulaşıyor. Ailelere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

06.01.2024 - 15:41,
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kaybolan çocukların güvenli limanı oldu. Kaybolan çocukları bulmak için esnaf ve emniyet yetkililerinin de yer aldığı WhatsApp grubu kuran zabıta ekipleri, her gün binlerce yurttaşın ziyaret ettiği çarşıda son bir yılda kaybolan 53 çocuğu ailesine kavuşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin görevlerinin yanı sıra her gün yüz binlerce yurttaşın ziyaret ettiği Kemeraltı Çarşısı'nda kaybolan çocukları ailelerine kavuşturuyor. Son bir yıl içinde kaybolan 53 çocuğu ailesiyle buluşturan zabıta ekipleri, bunun için WhatsApp gurubu kurdu. Bölge esnafı ve emniyet birimlerinin de içinde yer aldığı grup sayesinde kayıp ihbarı alındığı andan itibaren harekete geçen ekipler hızlı bir şekilde çocuklara ulaştı.

KAYIP İHBARLARI ARTTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Kemeraltı Ekipler Amirliği'nde görevli Harun Yiğit, TÜİK verilerine göre günde 250 ile 300 bin arasında yurttaşın ziyaret ettiği çarşıda, kayıp çocuk ihbarını sık sık aldıklarını söyledi. 2023 yılı içinde Kemeraltı'nda 49, Konak Atatürk Meydanı civarında da 4 çocuğu bulup ailesine teslim ettiklerini belirten Yiğit, şunları söyledi:

"Bu yalnızca bizim kayıtlarımız. Emniyete de giden oluyor. Kemeraltı Ekipler Zabıta Amirliği'ne kayıp ihbarı geldiğinde esnaf, zabıta ve polisin işbirliği sayesinde çocuklarımızı kısa sürede buluyoruz. Günün sonunda Kemeraltı'nda çocuğunu kaybeden ancak bulamayan kimse olmuyor. Bu nedenle mutluyuz ve gururluyuz."

AİLELER NE YAPMALI?

Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü'nde görevli Zabıta Amiri Vedat Ayyıldız da ailelere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayyıldız, "Vatandaşlarımız çocuklarını mümkün olduğu kadar yanından ayırmamalı ve dikkatli olmalı. Çocukların kaybolması halinde ise ya polis ekiplerine ya da en yakın zabıta amirliğine başvurmaları gerekiyor. Yine 153 numaradan zabıta ekiplerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de polis ekiplerine ulaşabileceklerini hatırlatalım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaybolan Çocukları Buluyor
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaybolan Çocukları Buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaybolan Çocukları Buluyor - Son Dakika
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