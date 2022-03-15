İzmir Büyükşehir, Buca Metrosu için Danıştay'a gidiyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir, Buca Metrosu için Danıştay'a gidiyor

15.03.2022 17:17
İzmir Büyükşehir, Buca Metrosu için Danıştay'a gidiyor

Buca Metrosu'nun yapım ihalesine ilişkin kararın İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "hukukun genel ilkelerine ve kamu vicdanına aykırı" olduğunu belirttiği kararın kaldırılması için Danıştay'a...

Buca Metrosu'nun yapım ihalesine ilişkin kararın İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "hukukun genel ilkelerine ve kamu vicdanına aykırı" olduğunu belirttiği kararın kaldırılması için Danıştay'a başvuracaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği Buca Metrosu'nun yapım ihalesinin iptal kararını değerlendirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Soyer, "Bir kez daha gördük ki İzmir'imizin geleceği adına, aşkla attığımız her bir adımın önüne engeller çıkarılmaktan hiç vazgeçilmeyecek" dedi. Alınan kararın "hukukun genel ilkelerine ve kamu vicdanına aykırı" olduğunu ifade eden Soyer, en kısa sürede Danıştay'a başvuracaklarını ifade etti.

"O metro Buca'ya gidecek"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklamasında şunları kaydetti: "İzmir halkının gerçeği bilme hakkına duyduğum saygı nedeniyle bu açıklamayı sizlere yapmayı borç biliyorum. Bu sabah aldığımız haber ile bir kez daha gördük ki; İzmir'imizin geleceği adına, aşkla attığımız her bir adımın önüne engeller çıkarılmaktan hiç vazgeçilmeyecek. Finansmanını yurt dışından emsallerine göre çok düşük faizle sağladığımız, ihale sürecini tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde tamamladığımız, İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu'nun ihale kararı, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından bizce hukuka uygun olmayan gerekçelerle iptal edildi. Süreci tüm şeffaflığı ile ve her aşamasıyla mevzuata uygun yürütmemize rağmen alınan bu iptal kararı hukukun genel ilkelerine ve kamu vicdanına aykırıdır. En kısa zamanda kararın kaldırılması için Danıştay'a başvuracak, bu yolda hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Sevgili İzmirliler; hiç merak etmeyin. Bu yaşananlar karşımıza çıkarılan ilk engel değil. Biz her engeli aşmasını bildik, yine aşacağız. Başımız dik, kendimizden eminiz. Buca Metrosu çalışmaları en kısa sürede hız kesmeden devam edecek. O metro Buca'ya gidecek." - İZMİR

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Tunç Soyer, Danıştay, İzmir, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir, Buca Metrosu için Danıştay'a gidiyor - Son Dakika


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