İzmir Büyükşehir'den "Meslek Fabrikası Taşınıyor" İddialarına İlişkin Açıklama

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası'nın Örnekköy'e taşınma hazırlıklarının başladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bazı taşınmazlara yönelik girişimlerine karşı hukuki mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında Meslek Fabrikası olarak hizmet veren binanın da bulunduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki bazı taşınmazlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmak istenmesi yönündeki girişimlere karşı İzmir halkının hakkını koruma mücadelemiz yasal çerçevede kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bugün bir haber sitesinde yayımlanan Meslek Fabrikası'nın Örnekköy'e taşınma hazırlıklarının başladığı yönündeki haber gerçek dışıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, Gazi Mustafa Atatürk'ün mirası olan Halkapınar'daki merkezinde gençlerin ve kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendiren, istihdamı artıran ve yerel kalkınmayı destekleyen çalışmalarını ilk günkü heyecanla devam ettirmektedir. İzmir halkına ait değerlerimizin korunması ve yaşatılması için yürüttüğümüz yasal süreç tarafımızca titizlikle takip edilmektedir."