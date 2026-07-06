İzmir'in Çiğli İlçesinde Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

(İZMİR) - İzmir'in Çiğli ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, alevleri kontrol altına almak için başlattığı yoğun müdahale devam ediyor.