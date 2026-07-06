Çiğli'de otluk yangını: 2 uçak, 2 helikopter müdahale ediyor - Son Dakika
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Çiğli'de otluk yangını: 2 uçak, 2 helikopter müdahale ediyor

06.07.2026 22:44
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Çiğli'de otluk alanda çıkan yangına ekipler hava ve karadan müdahale ediyor.

(İZMİR) - İzmir'in Çiğli ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Evka-2 mevkisinde otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Evka-2 mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.35'te yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale saat 18.45'te yapılırken, yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için 2 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Çiğli, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiğli'de otluk yangını: 2 uçak, 2 helikopter müdahale ediyor - Son Dakika

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