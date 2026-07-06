İzmir Çiğli'de Polyester Tesisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

(İZMİR) - Çiğli'nin Kaklıç Mahallesi'nde tekne yapımında kullanılan polyester malzemelerin açık alanda tutuşmasıyla çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgedeki iş yeri sahiplerinden Şuayip Demir, "Müdahale etmek, dükkanımızı kurtarmak için geldik, 6-7 tüp bitirdik. Bir anda büyüdü. Büyük bir üzüntü yaşadık" dedi.

İzmir'in Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde tekne yapımında kullanılan polyester malzemelerin açık alanda tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 9 itfaiye aracı, belediyeye ait 6 su tankeri ve 30 personelle müdahale ederken yangın, çevredeki iş yerlerine yayılmadan kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

"2 DÖNÜMÜN ÜZERİNDE POLYESTER VARDI"

Yangının çıktığı arazi sahibinin kardeşi Mustafa Çağırtekin, yaklaşık 2 dönüm üzerinde polyester malzemenin bulunduğunu kaydederek, "Dükkanlar kardeşimin, arsalar bize ait değil. Ben Organize Sanayi'de çalışıyorum. Haberi alınca koşarak geldim. Nasıl çıktığını bilmiyorum yangının. Saat 14.00 civarı bana bilgi geldi, 'Yangın var depolarınızda' dediler. Kardeşim yurt dışında. Dükkanlarımızda bir sıkıntı yok. Ama arsalarda polyester vardı. Onlar yandı. Yaklaşık 2 dönümün üzerinde polyester vardı. Arka taraftaki kağıt fabrikasında da birkaç gün önce yangın çıkmıştı. Bu yangının da elektrik kontağından çıktığını söylüyorlar" dedi.

Yangının çıktığı alana komşu iş yeri bulunan Şuayip Demir ise, "Biz burada bağlama imalatçısıyız. Bir anda yanımızda yangın başladı. Elektrik kontağından çıkmış. Müdahale etmek, dükkanımızı kurtarmak için geldik, 6-7 tüp bitirdik. Bir anda büyüdü. Büyük bir üzüntü yaşadık. Polyester işi yapılıyordu. Allahtan çocuklara zarar gelmedi. Çocukların içeride paraları, eşyaları yandı. Yanan bizim dükkanımız değil, komşumuzun. Burada her yer polyester" ifadelerini kullandı.