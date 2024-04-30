İzmir\'de 1 Mayıs\'ta Toplu Ulaşım İndirimli

Yerel

İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplu ulaşım yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İZBAN'da ise seferler ücretsiz gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde; ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayında seferlerin yüzde 50 indirimli yapılacağını duyurdu.

Resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs'ta ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek. - İZMİR