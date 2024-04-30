İzmir'de 1 Mayıs'ta Toplu Ulaşım İndirimli - Son Dakika
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İzmir'de 1 Mayıs'ta Toplu Ulaşım İndirimli

İzmir\'de 1 Mayıs\'ta Toplu Ulaşım İndirimli

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplu ulaşım yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İZBAN'da ise seferler ücretsiz gerçekleştirilecek.

30.04.2024 12:32  Güncelleme: 12:34
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İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplu ulaşım yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İZBAN'da ise seferler ücretsiz gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde; ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayında seferlerin yüzde 50 indirimli yapılacağını duyurdu.

Resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs'ta ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir'de 1 Mayıs'ta Toplu Ulaşım İndirimli - Son Dakika
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