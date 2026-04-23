İzmir'de 23 Nisan Coşkusu: Cumhuriyet Meydanı'nda Tören Düzenlendi

(İZMİR) – İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlanırken; öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi parti temsilcileri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayıp "Asil milletimizin iradesinin temsili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. kuruluş yılında başta ülkemizin evlatları olmak üzere bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla canı gönülden kutluyorum. Tarihin sinesinde hürriyetle mayalanmış, hiçbir tahakküme, hiçbir vesayete ram olmayan bir şuurla açılan Meclisimiz, istiklal davamızın kalbi, milletimizin haysiyet abidesi olmuştur. Asırlara sari devlet kurma kudret ve kabiliyetiyle tarih boyunca nice hilali göndere çekmiş kadim milletimiz, hakimiyetimilliye anlayışını her zerresiyle yaşamış ve yaşatmıştır. Uğruna emsali görülmemiş bedeller ödenen bu mukaddes vatan toprağının her karışında kahraman ecdadımızın hayalleri, rüyası, duası var" dedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına da değinen Yahşi, şöyle devam etti:

"Milletçe yüreğimizi aynı yerden sızlatan büyük bir acının içinden geçtiğimiz bugünler, kalplerimizde derin bir iz bırakırken evlatlarımıza dair mesuliyetimizi daha da derinleştirmektedir. Bu millet, en çetin zamanlarında dahi evlatlarını istikbalinin teminatı görmüş; onları yetiştirmeyi ve korumayı asli vazifesi bilmiştir. Bu topraklar nice badireler atlattı; her seferinde en sağlam cevabını aklıyla, irfanıyla ve maarifiyle verdi. Bizler; büyük Türk milleti olarak hiçbir zaman korkunun, zulmün, karamsarlığın veya yılgınlığın tarafı olmadık. İnancın, azmin, sabrın ve istikbali inşa ve imar eden sarsılmaz bir iradenin safındayız. İşte bu yüzden 23 Nisan; yalnız bir bayram değil, bir milletin en çetin zamanlarda dahi evlatlarına duyduğu güvenin ifadesidir. Gazi'nin bu kutlu emaneti, yarınlarımızın asıl menzili olan evlatlarımıza bayram olarak armağan etmesi asla tesadüf değildir. Onun 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.' sözüyle tasavvur ettiği nesil, güzel ülkemizi yıldızlara taşıyacaktır."

Programda ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin mesajı okundu.

Kutlamalar kapsamında öğrenciler tarafından 23 Nisan temalı şiirler seslendirildi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri halk oyunlarının yanı sıra çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Programın finalinde 2 bin öğrenci, ellerindeki Türk bayraklarıyla kırmızı ve beyaz balonları gökyüzüne bırakarak bayram coşkusunu taçlandırdı.