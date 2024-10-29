İzmir'de 29 Ekim coşkusu: Belediye Başkanı zeybek oynadı
İZMİR - 29 Ekim kutlamalarında İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 101'inci yıla özel 101 kişiyle zeybek oynandı. Belediye Başkanı Mustafa Turan da zeybek oynayanlar arasında yerini aldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, İzmir'İn Ödemiş ilçesinde 101'inci yıla özel 101 kişiyle zeybek gösterisi yapıldı. Ödemiş Belediyesi Halk Oyunları Eğitmenleri Ceren Önsöz Kasap ve Ergin Bayar tarafından hazırlanan, gönüllü 101 kişinin ve Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ın katılımıyla gerçekleşen zeybek gösterisi görsel şölen oluşturdu.
Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da zeybek oynayanlar arasında yerini aldı.
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