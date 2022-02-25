İzmir'de 29 kurum ve kuruluş 'Erişilebilirlik Belgesi' aldı - Son Dakika

Erişilebilirlik Logosu Tanıtım Töreni, Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Erişilebilirlik Belgesi'ne İzmir'de düzenlenen törende 29 kurum ve kuruluş layık görüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün artırılması için hayata geçirdiği Erişilebilirlik Logosu'nun tanıtım ve bayrak töreni ile belge takdimi Bakan Yardımcısı Fatma Öncü'nün katılımıyla Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen logonun küresel erişimi temsil ettiğini belirten İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, törende yaptığı konuşmada, "Erişilebilirlik denetimleriyle kurum ve kuruluşlarımıza belge ve logolarını veriyoruz. Bugün de aralarında özel işletmelerin de yer aldığı 29 kurum ve kuruluşa İzmir'de erişilebilirlik belgelerini takdim edeceğiz. Erişilebilirlik standartlarını sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanan kurumlar arasında İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) da yer aldı.

"Kriterlere uygun bulunduk"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Meslek Yüksekokulumuz "Erişilebilirlik Belgesi" ile ödüllendirildi. Bu belge ile birlikte İKMYO fiziki mekanı, engellilerin erişilebilirliği ve kullanılabilirliği açısından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği erişilebilirlik kriterlerine uygun bulundu" dedi.

Küçülaltan, "Bu belge ile birlikte Yüksekokulumuzun; binasının, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilirliği ve kullanılabilirliği onaylanmış oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

'Erişilebilirlik logosu'

Türkiye'de engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi ilgili her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar Erişilebilirlik Belgesine sahip oluyor.

Erişilebilirlik logosundaki simetrik figür ve daire şekli küresel erişimi ve toplumu oluşturan bireyler arasındaki uyumu temsili simgeliyor. Kolları açık insan figürü, farklı özelliklere sahip insanların tümünün kapsanmasını sembolize ediyor. Logodaki kafa bilişsel düşünmeyi, dört mavi daire vücudun uç noktalarını, eller ve ayaklar hareketliliği ve kolların açık olması herkesi kapsayıcılığı anlatıyor. - İZMİR