İzmir'de 46 yıllık miras davası arabuluculukla çözüldü - Son Dakika
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İzmir'de 46 yıllık miras davası arabuluculukla çözüldü

İzmir'in Buca ilçesinde 32 hissedarı bulunan arsanın miras davası, 46 yılın ardından arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuştu. Arabulucu avukatın 32 hissedarla tek tek görüşüp ikna ettiği çözüm süreci sonucunda tüm hisseler, bir hissedar tarafından satın alındı. Bu sayede davanın devam etmesi durumunda ortaya çıkacak masrafların ve kaybedilecek zamanın da önüne geçilmiş oldu.

28.08.2024 12:59
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İzmir'in Buca ilçesinde 32 hissedarı bulunan arsanın miras davası, 46 yılın ardından arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuştu.

İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde yer alan 275,3 metrekarelik arsa, sahibi Mehmet Kaya'nın 1978 yılında vefat etmesinin ardından mirasçılarına kaldı. Bu süreçte yaşanan anlaşmazlıkların artması, bazı mirasçıların vefatı üzerine çocukların hatta torunların da mirasçılar arasına katıldığı uyuşmazlıkta hissedar sayısı 32'ye çıktı. Anlaşmanın gittikçe zorlaşması sonucu başvurulan arabuluculuk yöntemi ise 46 yıldır süren arazi anlaşmazlığını çözüme ulaştırdı.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından atanan arabulucu avukatın 32 hissedarla tek tek görüşüp ikna ederek ilerlettiği çözüm süreci sonucunda tüm hisseler, bir hissedar tarafından satın alındı.

Bu kararla birlikte 46 yıllık bir uyuşmazlığın çözülmesinin yanı sıra davanın devam etmesi durumunda ortaya çıkacak masrafların ve kaybedilecek zamanın da önüne geçilmiş oldu.

'En önemli husus uyuşmazlığın yargıya intikal etmeden çözüme ulaşması'

Mirasçılardan Osman Kabakçı konunun 46 yıldır sürdüğünü bir türlü anlaşma sağlanamadığını belirtti. Kabakçı, "Arabulucu sayesinde sorun çözüldü. Mutluyuz. Şimdi artık herkes işine gücüne bakar" dedi.

Arabulucu avukatıysa şu ifadelere yer verdi:

"32 hissedarın 46 yıldır bir araya gelmeyerek uzlaşamadığı bir konuda tarafları bir araya getirip anlaşma sağlanmasına katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Ortaklığın giderilmesi davası açılmadan önce yasa gereği arabuluculuğa başvurulması zorunlu hale gelmiştir. Halihazırda süren davalarda tarafların kabul etmesi halinde, birlikte bir arabulucu belirlenerek de bu süreç sürdürülebilmektedir. Buradaki en önemli husus, uyuşmazlığın yargıya intikal etmeksizin en kısa sürede çözüme ulaşmasıdır. Bu olayda da gerçekleştirdiğim görüşmeler sonucu tüm hissedarlar, hissedara tüm paylarını devretme konusunda anlaşmışlardır."

'Şu ana kadar yaklaşık 4 milyon dosya anlaşma ile sonuçlandı'

Toplumsal barışa da katkı sunan alternatif çözüm yöntemlerinden arabuluculuk ile şu ana kadar yaklaşık 4 milyon dosya anlaşma ile sonuçlandı. Sistem sayesinde tarafların dostane bir şekilde, barışçıl yöntemle, daha kısa sürede ve daha az masrafla haklarına kavuşmaları sağlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de 46 yıllık miras davası arabuluculukla çözüldü - Son Dakika

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