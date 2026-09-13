İzmir\'de 50 yükümlü, 16 okulu yeni eğitim yılına hazırladı

İzmir'de denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, 2026-2027 eğitim yılı öncesinde 16 okulda temizlik ve bakım çalışması yaptı. Çalışmalar hem öğrencilerin hijyenik sınıflarda eğitim görmesini hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını amaçlıyor.

Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kamuya yararlı çalışma faaliyetleri kapsamında, Karşıyaka ve Menemen ilçelerindeki toplam 16 okulun bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 denetimli serbestlik yükümlüsünün katıldığı çalışmalarla okullar, 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazırlandı. Adli merciler tarafından haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü verilen ve denetimli serbestlik kapsamında takip edilen yükümlüler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç duyulan okullarda görev aldı. Yükümlülerin topluma kazandırılması, sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal fayda sağlamalarının amaçlandığı çalışmalar kapsamında okullarda boya-badana, bakım ve onarım, genel temizlik ile çevre düzenlemesi yapıldı.

Menemen'de 5 okulda çalışma tamamlandı

Menemen ilçesinde çalışma gerçekleştirilen 5 okuldan biri olan Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi. Okulun 4 katındaki koridorlar ile 25 sınıf boyanırken, bahçede temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı. Bahçe taşları boyandı, ağaçlar budandı ve yaklaşık iki büyük kamyon dolusu dal ile çöp okul alanından uzaklaştırıldı. Ayrıca okulun arka geçiş yoluna bordür taşları döşenirken, temin edilen kum bahçedeki çukur alanlara dağıtılarak zemin düzenlemesi gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında okul binasının genel temizliği de tamamlandı.

Protokol çalışmaları yerinde inceledi

Tamamlanan çalışmalar, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen ilçe protokolü ve Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç tarafından yerinde incelendi. Gerçekleştirilen çalışmalarla eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlanırken, kamuya yararlı çalışma yükümlülüğünün denetimli serbestlik kapsamındaki kişilerin sorumluluk bilinci kazanmaları, topluma fayda sağlamaları ve toplumsal yaşama yeniden uyum süreçlerinin desteklenmesinde önemli bir araç olduğu vurgulandı.