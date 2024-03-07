İzmir'de acil iniş yapan helikopterin teknik incelemesi tamamlandı - Son Dakika
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İzmir'de acil iniş yapan helikopterin teknik incelemesi tamamlandı

İzmir\'de acil iniş yapan helikopterin teknik incelemesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, İzmir'de acil iniş yapan helikopterin yapılan ön incelemesinde, helikopterin teknik dokümanlarına göre periyodik ve uçuş öncesi bakımlarının eksiksiz yapıldığı tespit edildi.

07.03.2024 12:04  Güncelleme: 12:09
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MSB kaynakları: "( İzmir'de acil iniş yapan helikopter) Yapılan ön incelemede helikopterin teknik dokümanlarına göre periyodik ve uçuş öncesi bakımlarının eksiksiz yapıldığı tespit edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de acil iniş yapan helikopterin teknik incelemesi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de acil iniş yapan helikopterin teknik incelemesi tamamlandı - Son Dakika
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